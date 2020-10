Yucatán: este será un Día de muertos diferente; misas en los cementerios... en suspenso

La Arquidiócesis de Yucatán está a la espera los protocolos que marcarán las autoridades para la visita a los cementerios los días en los que las personas acuden por la celebración de Fieles Difuntos.

Si bien las misas se llevarán a cabo, falta definir si será en los panteones o en alguna parroquia, pero las ceremonias serán transmitidas vías internet y tal vez por televisión.

Jorge Martínez Ruz, vocero de la Arquidiócesis de Yucatán, manifestó que desconocen si las celebraciones eucarísticas se realizarán en los panteones, como se acostumbra cada año”.

“Estamos a la espera que el gobierno determine las normas para las visitas a los panteones, porque al parecer si van a abrir, pero como no pueden haber eventos masivos, suponemos que las misas no se llevarán a cabo en el camposanto, porque tenemos que seguir con los protocolos sanitarios, definitivamente las misas se van a realizar pero no sabemos dónde y la dinámica”, indicó.

Precisó que desconocen las normas de visita esos días, en caso de que las misas se llevan a cabo en alguna iglesia, se puede controlar el aforo fácilmente, pero si es al aire libre la situación se complica, es más difícil controlar el ingreso.

Municipios de Yucatán restringirán acceso a los cementerios

Previo al inicio de las celebraciones del “Día de Muertos” en Yucatán, las autoridades de los municipios del interior del Estado alistan los protocolos sanitarios y de seguridad para mantener un acceso controlado de las personas a los cementerios desde el 29 de octubre y hasta el 2 de noviembre, fechas de gran afluencia de personas.

En Oxkutzcab, Tizimín y Valladolid las autoridades consideran necesario privilegiar la salud de todos los habitantes, por lo que en los próximos días darán a conocer las medidas para el acceso a los camposantos.

