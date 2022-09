Van a llevar internet gratis a todas las escuelas de Yucatán

Yucatán se transforma y moderniza al anunciar el gobernador Mauricio Vila Dosal la estrategia Yucatán Digital, que contempla llevar internet gratuito a todas las escuelas, parques principales, centros de salud, módulos de Médico 24/7 y oficinas gubernamentales en los 106 municipios, hecho sin precedentes que, junto con la Fiscalía Digital, Justicia Digital y Trámites en línea, busca ofrecer a los yucatecos igualdad de oportunidades de desarrollo y bienestar, así como servicios ágiles que incrementen la competitividad de la entidad.

Al presentar esta estrategia, Vila Dosal dio a conocer el proyecto que pondrá a Yucatán a la vanguardia, pues hará llegar este servicio de manera gratuita a todos los rincones del Estado, logrando la cobertura en los 2,400 planteles educativos de los niveles básico, medio superior, las 106 plazas principales de los municipios, los 280 centros de salud y módulos Médico 24/7 y 60 oficinas de Gobierno.

Aunado a esto, la estrategia Yucatán Digital también incluye los proyectos Fiscalía Digital, Justicia Digital y Trámites en línea, que contribuyen a la transformación de Yucatán, al incorporar las tecnologías de la información en los servicios que se ofrecen a la ciudadanía.

Al dirigir su mensaje, el Gobernador destacó que la estrategia Yucatán Digital tiene como objetivo seguir modernizando al Estado, acercando la tecnología a los ciudadanos y hacer más eficientes nuestras instituciones y las dependencias del Gobierno estatal.

De igual manera, continuó, se busca que la justicia esté cerca de los ciudadanos y por eso se está trabajando en equipo, con los proyectos Fiscalía Digital y Justicia Digital. Por ello, agradeció la disposición y trabajo conjunto que se ha hecho con la Fiscalía General del Estado y el Poder Judicial, para implementar los cambios necesarios para modernizar y seguir trabajando a la entidad.

Presentamos la estrategia #YucatánDigital con la que llevaremos el internet a todos los rincones de #Yucatán, creando las mismas oportunidades para todas las familias yucatecas, impulsando la educación, salud, justicia y productividad en nuestro estado con: (1/7) pic.twitter.com/45Et0LCAhT — Mauricio Vila (@MauVila) September 26, 2022

“No hay marcha atrás; en Yucatán no vamos a esperar a nadie que no tenga la disposición de evolucionar para poder dar un mejor servicio a los ciudadanos, porque lo que no puede seguir pasando es que se espere largas horas para presentar una denuncia y gente que no pueda consultar sus expedientes”, afirmó Vila Dosal.

Ante el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Jorge Abel Charruf Cáceres, apuntó que, al inicio de la actual administración, solo había 57 trámites digitalizados del Gobierno del Estado y al día de hoy, ya tenemos 588 trámites digitalizados y en el año 2023 vamos a llegar al 100%, que son más de 1,400 trámites. Con estos cambios se está reduciendo el 75% en los tiempos de espera y se está solicitando 89% menos de requisitos.

Como parte de estas mejoras regulatorias, prosiguió, se creó la Ventanilla Digital de Inversiones, que es un ejemplo no solamente a nivel nacional, sino también internacional, que es ejemplo y está siendo replicado en Estados como Tabasco, Jalisco o Morelos, e incluso, en países como Costa Rica, Colombia y la Cooperación Económica de Asia Pacífico, han puesto los ojos para poder implementarlo.

También, Vila Dosal dijo que próximamente se presentará ante el Congreso del Estado la iniciativa de Ley de Gobierno Digital, que se espera sea aprobada por los diputados locales.

“Este es el Yucatán que estamos construyendo: uno moderno, eficiente, donde le demos a nuestros ciudadanos las herramientas que necesitan para poder hacer sus trámites, de manera rápida, eficaz y sin quitarles el tiempo, acercando la justicia a las y los yucatecos”, finalizó el Gobernador.

En su turno, el presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, Mario Alberto Castro Alcocer, señaló que desde el 2020 se han hecho esfuerzos de la mano del Gobierno estatal para fortalecer, analizar y diagnosticar áreas de oportunidad y retos, que se reflejen en servicios modernos en favor de la gente.

“Agradezco el apoyo que el Poder Ejecutivo nos ha brindado porque ha venido a fortalecernos y con este proyecto de Justicia Digital hemos impulsado juntos un proceso que estoy seguro llegará a buen puerto”, apuntó.

Por su parte, el Fiscal General del Estado, Juan Manuel León León, destacó que son pocas las Fiscalías del país que se aplican estos procesos de modernización, por lo que agradeció el respaldo de Vila Dosal por el trabajo para implementar un sistema de justicia digital que pone a la vanguardia a Yucatán.

“Estas acciones darán paso a la construcción de este sistema de justicia digital que permitirá que Yucatán esté a la vanguardia a nivel nacional, porque estos trabajos representan una garantía adicional de imparcialidad y certeza jurídica a toda la ciudadanía”, señaló.

Como parte del proyecto para llevar internet a todo el territorio, en lo que resta de año se llevará este servicio a 14 municipios, atendiendo a 766 escuelas, 76 oficinas de gobierno y 34 centros de salud, acercando trámites y servicios gubernamentales para que la gente pueda acceder a ellos sin tener que trasladarse.

Se tiene el compromiso de llevar el internet a los 106 municipios y habilitar la infraestructura necesaria para que todo el Estado cuente con enlace de banda ancha por medio de fibra óptica, un hecho sin precedente en la historia de la entidad. Para garantizar el suministro de este servicio en más de 3,300 sitios en el territorio estatal, fue necesaria la implementación de nuevas vías que permitan alcanzar todos los municipios.

También se habilitaron 13 Puntos de Presencia, conocidos como POP, para distribuirlo a todos los sitios, para ello se instalaron más de 650 kilómetros de fibra óptica y gracias a este despliegue. Contar con internet también fortalece oportunidades para el crecimiento del Estado, al disponer por primera vez con conexión de banda ancha por fibra óptica en todos los municipios, la atracción de empresas de todo el mundo se verá favorecida, ya que Yucatán tendrá la infraestructura de telecomunicaciones que facilitará el desarrollo de sus actividades.

Por otra parte, la Fiscalía General de Yucatán impulsa la consolidación del Sistema de Justicia Penal, para ofrecer a la ciudadanía mejores tiempos de atención, facilidad en la consulta y seguimiento de los expedientes; y eficiencia en los procesos críticos, uniendo esfuerzos para integrar a la tecnología como impulsor de sus acciones con el proyecto de Fiscalía Digital, con el cual el Estado se pone al corriente tras 12 años de rezago tecnológico.

Este proyecto permitirá por primera vez implementar una plataforma que automatizará los servicios de atención temprana, etapa de investigación formalizada y ministerio público; además digitalizará los expedientes con lo que se tendrá un mejor seguimiento de las denuncias que se realicen ante los ministerios públicos, pero sobre todo mayor certeza jurídica en la tramitación de cada una de ellas.

Así, se dará paso a la creación de un expediente electrónico, con un nuevo formato de nombre y clave, con el que se evitarán los problemas que muchas veces suceden por la saturación del sistema como lo son la pérdida de documentos o los largos tiempos de atención. Esto es que cada uno de los expedientes que se inicien y hasta su determinación final se tendrá un control y seguimiento con un respaldo electrónico.

Con esto, se reducirán los tiempos de espera para presentar sus denuncias y obtener la información del estatus de estas, transparentando todas y cada una de las actuaciones que se llevan a cabo dentro de cada carpeta de investigación.

Aunado a esto, se busca ofrecer a la ciudadanía la posibilidad de tramitar en línea documentos importantes como el certificado de antecedentes no penales y también ofrecerle servicios como el módulo de Deudores Alimentarios Morosos y el servicio de Atención por Extravío o Desaparición de Documentos, Placas Vehiculares o Registro de Agua Potable.

Para ofrecer a la población tenga acceso a una justicia moderna, de mejor calidad, cercana, con mayor sensibilidad social y humana, así como eficiente y eficaz, con Justicia Digital, que en los dos últimos años se han sumado esfuerzos con el Poder Judicial para realizar las dos primeras etapas de digitalización, las cuales incluyeron la habilitación de las salas de oralidad con tecnología de última generación, nuevos sistemas de audio, equipo con mayor ancho de banda, entre otros.