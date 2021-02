MÉRIDA, Yucatán.- Debido a la presencia de la pandemia de Covid-19 los más de 50 vendedores de carne de cerdo de la sección del mercado San Benito están en crisis por las bajas ventas que registran en estos últimos días, aunque el precio se mantiene entre los 78 y 80 pesos.

La vendedora Elizabeth Cetz, informó que han estado bajas las ventas, debido a la presencia de la pandemia, esto a pesar de que el Ayuntamiento ha abierto más entradas en los alrededores del mercado.

“La venta es baja, algunos de nuestros antiguos clientes no regresaron, creemos que tienen miedo o simplemente consiguieron un vendedor más cerca de su casa, por lo que ya no tienen que llegar hasta aquí para adquirir su carne”, señaló.

Antes de la pandemia los proveedores de Elizabeth, quien lleva varios años como vendedora, recibía un cerdo para comercializar, pero ahora solo pide la mitad a pesar de llegar a los mismos horarios que antes, en ocasiones se extiende para que no se le quede mercancía.

“El precio se ha mantenido entre los 78 a 80 pesos, eso no ha cambiado y eso lo agradecemos porque si sube más la gente no vendrá a comprar para nada, esto es algo que por primera vez vivimos y como sea tenemos que salir adelante a pesar de vender poco, peor es que no se venda nada”, añadió.

Por su parte Esteban González lamenta que sus compañeros alrededor de 10 o 15 dejaron de acudir a vender en el mercado de San Benito debido a la situación por la que pasaron a causa de la pandemia, “muchos vieron que en su casa vendieron bien y se quedaron”.

“Las personas no quieren salir, por eso es más fácil si la carnicería esta cerca de su vivienda, por eso algunos vendedores se quedaron en sus casas en donde vieron que les va mejor porque se sabe que aquí está baja la venta”, indicó.

Creemos que al acercarse la semana santa de cada año, la situación empeorará ya que las personas dejan de consumir por algunos días la carne lo que creemos que nos afectara considerablemente a diferencia de otros años.

