MÉRIDA.- En los últimos 10 años, la insuficiencia renal crónica se ha convertido en un problema de salud pública ya que el número de casos aumenta significativamente en todo el mundo y Yucatán no es la excepción, aseguró el nefrólogo del Hospital Regional de Alta Especialidad (Hraepy), Sergio Canul Moreno.

Con motivo del Día Internacional del Riñón (10 de marzo), el especialista precisó que esta enfermedad es la novena causa de muerte a nivel nacional y la entidad se sitúa entre el octavo y noveno lugar cuando hace dos años se encontraba en el lugar 11 de la lista.

Indicó que esta situación está directamente relacionada con el aumento de enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión y obesidad.

"Lo que pasa es que entre las principales causas de insuficiencia renal en el mundo y nuestro Estado no es la excepción, está la diabetes mellitus y cada vez hay más diabéticos; la segunda causa es la hipertensión y en la entidad la tercera causa es la litiasis renal, es decir, las piedras en los riñones como comúnmente la gente lo conoce", explicó Canul Moreno.

Respecto a las estadísticas, indicó que no hay exactitud de cuál es la situación de esta enfermedad en el país ni en el Estado, aunque a nivel federal se ha trabajado en implementar estrategias para la detección oportuna.

Explicó que "esta enfermedad ha crecido de manera exponencial en los últimos años, entonces no había registros reales, no es que no tuviera importancia, sino que no representaba una carga y eso va de la mano con la esperanza de vida, que también ha incrementado y con ello el número de pacientes diabéticos, hipertensos y con insuficiencia renal", aseveró.

Prevención

Para prevenir esta enfermedad, el Dr. Sergio Canul recomendó a la población realizarse chequeos para la detección oportuna de las enfermedades crónico-degenerativas, pues muchos diagnósticos de diabetes e hipertensión se dan cuando la enfermedad ha afectado al órgano "blanco" u otros como el riñón.

Afirmó que la insuficiencia renal aguda puede ser reversible si se detecta a tiempo, pero la de tipo crónico no y sólo se brinda tratamiento para sobrellevar la enfermedad, lo cual también depende de la etapa en la que se encuentre.

