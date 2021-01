Yucatán: Guadalupe Quintal va por su boleto para los Juegos Olímpicos de Tokio 2021

MÉRIDA, Yucatán.- Después de iniciar el año en Ciudad Obregón, Sonora, donde realizó un campamento deportivo de preparación, la karateca yucateca Guadalupe Quintal Catzín arribó a Yucatán para hacer maletas antes de partir al continente europeo con el sueño intacto de poder lograr el pase a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021.

La primera parada de la capitana de la Selección Nacional será a finales de enero en Bélgica, país en el que estará concentrada, previo a su participación en la Serie Mundial que se celebrará del 19 al 21 de febrero en Lisboa, Portugal, evento en el que podría conseguir el boleto a la máxima justa deportiva.

“Me tocará estar unos días con mi familia en Mérida, cambiar maletas e irme a finales del mes a un campamento en Bélgica. Luego viajaré a Portugal para la Serie Mundial, donde me enfrentaré a karatecas que también están buscando su clasificación a Juegos Olímpicos. Hay posibilidad de lograr el pase en dicho evento, en caso de no lograrlo, me quedará el Preolímpico de junio”, indicó la artemarcialista de 26 años de edad.

Lupita confía en llegar a Tokio, pese a que todavía no hay certeza de que la competencia pueda realizarse, ya que se encuentra en excelentes condiciones físicas tras estar trabajando durante siete meses en Sonora.

"El panorama es complicado, creo que en 2020 las esperanzas eran mayores, la situación es difícil por la pandemia y hay rumores de que se suspenderá, pero mientras no sea oficial seguiré entrenando, así que le continuaré echando todas las ganas", apuntó la ganadora del Premio Estatal del Deporte y Mérito Deportivo Yucateco 2019.

Actualmente, la yucateca se encuentra ubicada como la número 19 de la división +68 kilogramos femenil del ranking mundial. Es la mexicana con mayores posibilidades de acceder a Tokio.

TAMBIÉN TE PODRÍAN INTERESAR:

Yucatecos, de los que más toman cerveza en el país

Gobierno de Yucatán firman convenio de cooperación con fundación alemana

Yucatán: Dos mujeres terminan en el hospital tras ser impactadas por una camioneta