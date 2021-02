Yucatán: INE abre nuevo plazo para reponer credencial por pérdida o deterioro

MÉRIDA, Yucatán.- A partir del próximo lunes, el Instituto Nacional Electoral (INE) abrirá un nuevo plazo exclusivamente para reimprimir credenciales de elector por pérdida o deterioro, el cual concluirá el 25 de mayo.

Ayer, el vocal ejecutivo de la Junta Distrital 04, con sede en el oriente de Mérida, José Armando Ceballos Alarcón, hizo un llamado a la ciudadanía a no dejar sus trámites para últimas fechas y así evitar largas filas como ocurrió el pasado miércoles cuando finalizó el plazo para realizar correcciones y cambios de domicilio en la identificación oficial.

“Un ciudadano que extravía su credencial puede venir al INE a tramitarla del 15 de febrero y hasta el 25 de mayo, todas las personas que necesiten una reposición, ya sea porque se maltrató, se quemó, se perdió, es la misma credencial que van a solicitar, es decir, no tendrá ningún cambio, lo podrán hacer en este nuevo plazo”, detalló.

Ceballos Alarcón recordó que el miércoles 10 de febrero concluyó e periodo para actualizar la credencial de elector en rubros como cambio de domicilio, corrección de datos o bien inscribirse al padrón electoral por haber cumplido los 18 años de edad.

En este sentido, explicó que ante la gran cantidad de personas que acudieron a los módulos del INE el último día, otorgaron fichas para que los ciudadanos se presenten en días subsecuentes a realizar el trámite como si fuera el 10 de febrero, permitiéndoles así la oportunidad de actualizar sus identificaciones oficiales.

“El llamado es a no dejar los trámites para el último momento porque se forman filas muy largas y no es lo mismo atender a miles de personas que sólo algunas pocas; a partir este lunes 15 de febrero pueden reponer su credencial sin realizar modificaciones, veremos módulos no tan llenos, no abarrotados y sin largas filas, porque el único tramite que se realizará será la reposición de la credencial para votar con fotografía”, precisó.

