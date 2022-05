Yucatán: maestros protestan por prestaciones incumplidas en la CBTA 13

MÉRIDA.- Maestros y personal administrativo de la CBTA 13 de Xmatkuil demanda a las autoridades educativas del Gobierno Federal el pago de sus incentivos de DTU que no reciben desde hace 8 meses y otros estímulos de antigüedad que no les han llegado desde hace cerca de cinco años, pues está por cumplirse otro quinquenio y no han recibo su pago pasado.

Desde muy temprano los inconforme manifestaron su malestar por las prórrogas para otorgarles el pago de sus prestaciones, cambiaron el día de su consejo técnico para hacer esta nueva protesta pacífica para ser escuchados, ya que si bien se han externado sus inconformidades hasta el momento no les han dado soluciones.

Denuncian la poca claridad en los procesos para los ascensos y basificaciones de las plazas, mencionan que cumplen con todos los requisitos, pero por algún dato o papeleo les hacen reiniciar el trámite.

Han pedido apoyo a la subdirección de Educación Media Nacional, pero hasta el momento no les resuelven.

La secretaria general de la delegación DII9 del CBTA 13, Laura Chi Villanueva, dijo que entre los problemas está que no les han pagado las prestaciones completas relacionada con el tema de la antigüedad laboral desde hace más de 5 años.

“Nos dicen desde la Ciudad de México que esto se debe a los movimientos, cambios a nivel nacional a las personas, a nivel estatal a los coordinadores, el personal labora bajo protesta porque no ha recibido su pago, es una situación problemática, por eso estamos aquí manifestándonos de una manera enérgica, pero pacífica”, señaló.

