MÉRIDA.- Ayasaiy C. C. permanecerá preso en el Centro de Reinserción Social del Estado, acusado de atacar a palazos a su esposa en Mérida. El Juez Segundo de Control de Mérida, Santos Alfredo May Tinal, emitió la resolución por el delito de feminicidio en grado de tentativa.

De acuerdo con la causa penal, los hechos sucedieron poco después de las 9 de la noche del pasado miércoles 1 de junio, cuando la señora Argelia “N”, de 51 años, estaba en su domicilio, ubicado en la calle 29 entre 10 y 12 de Chuburná, cuando comenzó a discutir con su esposo.

El altercado fue subiendo de tono y, en un momento dado, el individuo de apoderó de una pala de metal, con la que atacó a su pareja sentimental en la cabeza hasta dejarla inerte y tirada en el suelo.

Los familiares intervinieron en defensa de la mujer, el agresor intentó darse a la fuga, pero fue detenido por agentes de la SSP que llegaron al lugar.

La mujer recibió primeros auxilios y fue trasladada al hospital “O’Horán”, donde su estado fue reportado como grave.

En la audiencia realizada ayer en el Centro de Justicia Oral de Mérida, el Juez determinó el auto de vinculación a proceso y decretó prisión preventiva por todo el tiempo que dure el proceso.

