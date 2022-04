“Gana” Yucatán una curul federal con la redistritación

MÉRIDA, Yucatán.- El crecimiento de la población de Yucatán le permitió ganar una curul federal más, así que desde el 2024 al 2030, por lo menos, tendrá seis distritos electorales federales; a nivel local este ajuste no procede, por lo que mantendrá los mismos 15, lo que se hará con ellos es un reconfiguración, en busca del equilibrio de población de votantes en cada demarcación, señalaron autoridades electorales del INE durante el Foro Nacional de Distritación, que ayer se realizó en Yucatán.

El número total de distritos electorales en el país no cambiará porque no habrá aumento, en este caso sólo se está haciendo una reasignación debido al incremento de población en algunas entidades y la disminución en otras. Aunque el tema aún está en proceso, y no se ha dado a conocer oficialmente dónde estaría el nuevo distrito, la zona de mayor crecimiento es Mérida.

En el caso de los nuevos 15 distritos electorales locales de Yucatán aglutinarán una población de entre 131 mil 518 ciudadanos y 177 mil 936, reveló ayer el consejero electoral del Instituto Nacional Electoral (INE), Ciro Murayama Rendón, quien agregó que esta nueva conformación se estrenará en las elecciones de 2024 y se aplicará en los siguientes comicios de 2027 y de 2030.

Este funcionario electoral y su homólogo Uuc-Kib Espadas Ancona, acompañados por el titular del Registro Federa de Electores, René Miranda Juárez encabezaron en Mérida el “Foro sobre la Redistritación Electoral Nacional 2021-2023”, al que asistieron presidentes estatales de partidos políticos así como autoridades electorales, y que marcó el inicio de los trabajos para el cambio de Yucatán y la federal correspondiente, cuyo primer escenario se dará a conocer el próximo lunes 23 de mayo.

Ciro Murayama declaró que cada uno de los 15 distritos electorales de Yucatán tendrá un margen de diferencia de de población de más-menos el 15 por ciento.

“Entonces si en Yucatán la población dividida entre 15 (distritos) nos da 154 mil 727 personas, menos 15 por ciento nos da 131 mil 518, y más 15 por ciento nos da 177 mil 936, es decir, que todos los distritos de Yucatán para las elecciones del Congreso del Estado en 2024, 2027 y 2030, van a tener un mínimo de 131 mil personas y un máximo de 177 mil”, indicó.

