MÉRIDA, Yucatán.- Trabajadores pertenecientes a la Sección 67 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (Sntss) que están de licencia, acataran la disposición que emitió el Gobierno federal de regresar a laborar el 1 de octubre, informó su dirigente Eulogio Piña Briceño.

En total son mil 800 personas, entre enfermeras y doctores, que se han mantenido fuera de su centro de trabajo con el objetivo de protegerse para evitar contagios ante la presencia del Covid-19.

“Estamos esperando que se informe oficialmente si hay o no retorno; me gustaría que regresaran las personas que puedan colaborar, pues las que en este momento atienden a los pacientes necesitan un periodo de descanso, sin embargo eso no lo decidimos nosotros”, indicó.

Dijo que esperarán a que sean notificados de la medida, que considero importante se lleve a cabo con la contratación de nuevo personal para que puedan salir de vacaciones por lo menos una quincena los que sean necesario.

También se refirió a los servidores públicos que ya pueden jubilarse, con el fin de que no corran peligro y que esas plazas sean ocupadas por personal que se requiere.

Por su parte, el secretario general del sindicato de burócratas estatales, Jervis García Vázquez, informó que también esperan la indicación de si regresaran o no a sus labores los empleados del sector salud, debido a que muchos ya se programaron para regresar el 3 de agosto a sus centros de laborales.

Dijo que no cuenta con una cifra exacta de cuántos trabajadores han permanecido en sus hogares con el fin de evitar contagios, por padecer alguna enfermedad que los pone en situación de riesgo, pero cuando sea indicado regresaran a sus áreas de trabajo, incluso muchos siguen trabajando desde sus casas, apuntó.

Ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que los burócratas se reincorporarán a las oficinas hasta el 1 de octubre y no el próximo lunes como se había previsto.

“La decisión ya está tomada, regresan el primero de octubre”, dijo el presidente sobre la situación de los trabajadores al servicio del Estado en conferencia desde Palacio Nacional.