Aunque el número de contagiados por Covid-19 va en aumento, ante lo que parece ser el inicio de la quinta ola de la enfermedad, el ausentismo laboral en el sector empresarial es bajo, manifestó el presidente de la Cámara de Nacional de Comercio Servicios y Turismo de Yucatán, Iván Rodríguez Gasque.

Dijo que, aunque las hospitalizaciones siguen a la baja, al igual que los fallecimientos, el número de enfermos está aumentando, lo que podría deberse a la relajación de las medidas de salud en algunos comercios, pues los filtros consistentes en tapetes, toma de temperatura y gel, ya no son requisitos obligatorios y algunos los han quitado, la única medida que continúa obligatoria en espacios cerrados es el uso del cubre bocas y es la que debe prevalecer.

"No hay reportes serios de contagios por parte de las empresas, hay ausentismo en menor grado, no tantos como con la variante omicrón en enero y febrero, pero hay que tener cuidado si no queremos rebrotes graves y ausentismos", expresó.

Dijo que como bastión económico están trabajando al cien por ciento de normalidad y los empresarios siempre ponen de su parte para que el tema de salud se mantenga controlado.

En otros temas, afirmó que el sector comercial se mantiene a la expectativa de la realización de la feria Yucatán Xmatkuil 2022, pues representa un gran impulso para el sector no sólo comercial.

"Pues todo parece indicar que sí se hará, esperemos que el Covid no nos dé una sorpresa y los casos no aumenten más", explicó.

Señaló que esta feria annual es un evento de suma importancia para la población y el sector comercial, pues muchos venden sus productos en este recinto, pues lo ven como uno de los principales escaparates para posicionar sus marcas y productos.

Ante la inversión de 4 millones de pesos para el mantenimiento y mejoramiento de la Central de Abastos, de los cuales el Ayuntamiento de Mérida invertirá 1.3 millones de pesos, afirmó que es un hecho positivo para los productores locales, pues de este centro de comercio dependen cientos de empleos, por lo que es bueno que se tomen medidas de remozamiento para que este centro de expendio y distribución mejore su infraestructura, pues dijo que se encontraba en franca desatención.

Dijo que invertir nuevamente en este concepto, que se ha reorganizado y salido adelante, es una buena decisión y que es necesario fortalecerlo, sobre todo porque son productos locales los que se expenden en este espacio.

