MÉRIDA.- De uno a tres casos de robo o incidentes menores se suscitan en comercios del Centro Histórico durante la temporada decembrina, todos se atienden de manera inmediata y en la mayoría se detiene al responsible, afirmó el director de la Policía Municipal, Mario Arturo Romero Escalante.

Precisó que el tiempo de respuesta de los elementos policiales en el primer cuadro de la ciudad es en promedio de un minuto a minuto y medio, pues al recibir la llamada de los comerciantes o ciudadanos en el área de Control de Mando, el personal ubica de inmediato al elemento que está en el punto más cercano.

Indicó que la mayoría de los casos de robo son de celulares o carteras y suceden debido a un descuido de los ciudadanos y desafortunadamente, hay gente que visita los comercios únicamente para aprovechar la situación.

"No es que haya un aumento o que se disparen los casos en estas fechas por la presencia que tenemos, si se dan algunos casos de robo de celular o a alguien que le roban la cartera, pero afortunadamente podemos decir que no son precisamente robos con violencia, no es con un arma, que te lo arrebaten o algo así, sino que es por descuido de las personas", explicó.

