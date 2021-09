MÉRIDA.- Con la Rodada Celeste que se ejecutará mañana, a las 10:00 horas en la Biciruta , la agrupación 40 Días por la Vida iniciará las actividades de la Décima Campaña de oración, ayuno y vigilia pacífica por la vida, informó la ex coordinadora del movimiento Mariana Schroeder.

Precisó que el evento es una manifestación pacífica ante la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por la despenalización del aborto, además de invitar a la sociedad en general a conocer el movimiento, sumarse a la campaña y defender la vida de los no nacidos y de las futuras mamás.

Indicó que el punto de reunión es el Monumento a la Patria, donde saldrán los participantes y harán un recorrido por el Paseo de Montejo en bicicletas, que llevarán globos azules que identifican al movimiento.

“Es una forma de al ir de vuelta y de vuelta hacer impacto en la comunidad, invitar a más gente que se una a la campaña, ver a los voluntarios y reunirnos, y también hacer ejercicio, promover la salud física también. Nos vamos a reunir ahí cerca del monumento y nos tomaremos la foto todos, les pondremos globos a las bicis para decorarlas y que la gente nos vea, es más una actividad de integración familiar y comunitaria ”, descrito.

Detalló que el próximo domingo 19 también se llevará a cabo una misa de apertura de campaña, que se celebrará a las 10:00 horas en la iglesia de El Buen Pastor .

Recordó que esta es la décima edición de la campaña, que iniciará el próximo miércoles 22 y hasta el 31 de diciembre, por lo que ya son cinco años de la agrupación.

“Ya son cinco años de la campaña, trabajamos no solo por los no nacidos sino también por las mamás que tienen necesidades, entonces ahora con esta reforma legal vamos a dar nuestro brazo a torcer y tenemos que buscar formas de no solo ayudar a las mamitas que están en una situación desesperada, sino también cambiar los corazones de los jóvenes y esa es una tarea mucho mayor ”, aseguró.

Es importante, resaltó, que las personas vuelvan a valorar la vida aunque sea pequeña y no se vea.

