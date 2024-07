Yucatán, nueva ruta de paso de migrantes árabes y Asia central

En un hecho inédito, Yucatán está siendo usado como una nueva ruta de paso de migrantes procedentes de países árabes y de Asia central, dio a conocer ayer el Instituto Nacional de Migración (INM), que reveló que en el primer semestre de este año ya retuvo a casi 500 personas en esta entidad, las cuales tenían como destino a Cancún, Quintana Roo, y agregó que esa cifra y el origen de los citados extranjeros es significativo tomando en cuenta que en los últimos años el reporte era de entre 500 y 600 retenciones por cada anualidad completa.

El titular del INM en Yucatán, Sergio Cadena Lira, precisó que las personas retenidas tienen como origen Uzbekistán, ubicado en Asia Central; así como los países árabes de Egipto y Turquía, y explicó que todos los retenidos han sido trasladados a Tabasco, donde la citada dependencia tiene una estación migratoria.

“Se ha visto (en Yucatán) algunas nacionalidades que no se veían antes, por supuesto, pero supongo también que esa gente cambia rutas, estamos trabajando en ello, hay nuevos puntos de revisión, se han rescatado de diversas nacionalidades, las cantidades varían, en lo que va del año llevamos casi 500 porque también nos apoya mucho la Secretaría de Seguridad Pública, es un complemento de los operativos que hacemos nosotros siempre con ellos, con Guardia Nacional y los que ellos rescatan por su parte nos lo ponen a disposición, es un aproximado de 500 en lo que va del año”, declaró Cadena Lira.

En este sentido el funcionario federal ahondó al manifestar que el origen de estas personas “sobre todo son de Uzbekistán, Egipto y Turquía, que normalmente no se ven, porque aquí por lo general las nacionalidades (de paso) son Colombia, Cuba, Guatemala y otros países centroamericanos, pero esas nacionalidades no eran muy común, al menos que llegaran vía terrestre, la mayoría llega a Cancún, o tratan de llegar a Cancún. Es significativo porque no se veía antes”.

A pregunta expresa sobre a qué atribuye la presencia de personas provenientes de países árabes y de Asia Central por Yucatán, el titular del INM en el Estado manifestó que “las rutas de trata de personas van variando, supongo yo que cada vez, dada la labor de las diversas autoridades se les va complicando, también creo que tendrán que buscar otras rutas, aquí ya tenemos montado operativos casi permanentes, lo que sí sé es que es nivel nacional ha disminuido mucho el tráfico en general, y es debido a los operativos que se están dando a nivel nacional, sería muy aventurado decir por qué están ocupando esta ruta, sin embargo, el destino es Cancún”.

Explicó que la cifra de 500 migrantes retenidos en el primer semestre de este año en Yucatán, es alta, porque por lo general el registro oscilaba entre 500 y 600 retenidos por año completo, “y ahorita estamos a la mitad de 2024 ya son casi 500 retenidos”, expuso.