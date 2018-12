El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Delegación Yucatán informa a la población que este martes 25 sólo brindará atención en las áreas de Urgencias y Hospitalización.

Se suspenderán los servicios administrativos en oficinas delegacionales, subdelegaciones, Centro de Seguridad Social y guarderías del IMSS; así como en consulta externa. Sin embargo, las actividades se reanudarán el miércoles 26, en los horarios habituales.

Durante estas fiestas navideñas y con la finalidad de proteger la salud es importante identificar la clínica más cercana y acudir de inmediato ante cualquier situación de urgencia o problema médico que ponga en peligro su vida, un órgano o una función corporal.

Los servicios de Urgencias del Seguro Social laboran las 24 horas, los 365 días del año, y se encuentran ubicados en la Unidad de Medicina Familiar No. 13 (Chuburná), No. 20 (Caucel), No. 57 (La Ceiba), No. 58 (calle 42 sur), No. 59 (Pacabtún), y No. 60 (Juan Pablo II).

También, en los hospitales generales de sub-zona No.3 en Motul, No.5 en Tizimín y No. 46 en Umán; así como en los hospitales generales regionales No. 1 “Lic. Ignacio García Téllez” y en el No. 12 “Lic. Benito Juárez García”, ambos en Mérida.