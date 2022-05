En Yucatán hay alrededor 150 sacerdotes activos; cerca del 50 por ciento tiene más de 60 años, para atender a más de dos millones de habitantes, por lo que se requieren un mayor número de jóvenes que opten por la vida consagrada manifestó la Arquidiócesis de Yucatán.

El padre Cristian Cáceres Solís, Prefecto de la Etapa Geológica del Seminario Mayor, dijo que al tomar en cuenta la edad de los clérigos en la entidad viene a complicar la estadística, la cifra llega a 200, tomando en cuenta a los enfermos, o que por la edad están retirados.

“Más que una disminución del interés por la vocación sacerdotal desde que inició la pandemia, lo que sucedió es que complicó la posibilidad de poder llagar a todos, de generar la reflexión, es decir la promoción del producto bajó, al no ser conocido no fue atractivo, 'no puede interesarme algo que no conozco'”, indicó.

Arquidiocesis de Yucatán necesita sacerdotes

Precisó que respecto a los candidatos hubo un descenso aproximado del 25 por ciento en los candidatos, sin embargo, el número está en movimiento, la mitad del ciclo anterior estuvo muy accidentado por la pandemia y actualmente tenemos 60 candidatos para el Seminario Menor, hubo un incremento y para el Seminario Menor hubo una disminución, pero hay en ambas casas 35 seminaristas.

Cáceres Solís detalló que están próximos a ordenarse tres sacerdotes y tres personas más se encuentran cursando el penúltimo año, en promedio son seis en los últimos 30 meses de preparación, se tiene un índice de perseverancia entre el 25 y 30 por ciento, pero esto cambia de acuerdo a las edades, hay personas que ingresan desde el Seminario Menor, desde la prepa, y hay quienes ingresan después de este nivel educativo e incluso de haber concluido el nivel superior.

“Durante lo más fuerte de la pandemia los seminaristas que viven en las dos casas, permanecieron en ellas, no se fueron a sus casas, pero las clases las tomaron virtuales de modo de proteger el ambiente".