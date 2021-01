MÉRIDA, Yucatán.- Las calles del Centro Histórico de Mérida registran una gran afluencia de turistas los cuales recorren los principales sitios emblemáticos de la ciudad, en su mayoría son viajeros nacionales, muy cuidadosos a la hora de adquirir los paquetes de recorridos, artesanías y otros suvenir seguramente por el golpe de su economía derivado de la pandemia, comentaron prestadores de servicios turísticos.

Turistas nacionales y algunas parejas o pequeños grupos de extranjeros pasearon por el primer cuadro de la ciudad, contrataron el servicio de tours de calesas, viajes en el turibus, disfrutaron de la tranquilidad de la blanca Mérida, la poca movilidad vehicular y un cielo despejado que por momentos dejaba sentir un aire fresco.

Los artesanos que se instalan en la plaza grande comentaron que aunque las ventas no repuntan como ellos esperan, si ha habido más afluencia de personas sobre todos turistas que se muestran temerosos a la hora de comprar, situación que atribuyen a la emergencia sanitaria que pudiera estar restringiendo sus recursos.

Andrés Xiu, empleado de una operadora turística aseguró que la capital del estado es una ciudad que todos quieren visitar, debido a la seguridad, servicios y por el control de la pandemia derivada del Covid-19, pero los problemas de rebote que está teniendo la ciudad de México y Europa están provocando una afectación al sector turístico del estado.

“La situación continua complicada para nosotros los prestadores de servicios, los turista que se ven en las calles no están generando una importante derrama en la entidad, porque se quedan pocos días, no están comprando, contratando paquetes de tours, no hacen reservaciones, llegan y buscan alojamiento; es decir están siendo muy cuidadosos con lo que respecta a su economía”, comentó.

Centenario, un sitio de interés para los meridanos

El zoológico del Centenario continúa siendo un sitio de interés para los meridanos, situación que se refleja con la gran afluencia de familias cada semana, ayer fueron dos mil 878 visitantes, pero desde su reapertura han sido más de 60 mil, aseguró su director, Iber Ricardo Rodríguez Castillo.

El funcionario informó que el trenecito ya funciona desde el pasado 6 de enero, respetando la sana distancia, misma que los asistentes aplican en sus recorridos; pero el número de pasajeros se redujo en un 50 por ciento la capacidad, cada máquina, tiene dos vagones que transportan a 70 personas.

“Hasta el día de hoy no hemos rebasado la meta que se puso de tres mil 500 visitantes, como se nos indicó para no cerrar momentáneamente el parque”.

