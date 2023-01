Yucatán vive la evolución de la televisión con Grupo SIPSE

Desde que Yucatán incursionó en la historia de la televisión el 31 de enero de 1963, con la primera transmisión que se hizo bajo el liderazgo de Don Andrés García Lavín, la evolución de este medio masivo de comunicación ha sido vertiginosa: comenzó en blanco y negro, pero en los 70 ya era a color y no se detuvo.

La tecnología para mejorar las transmisiones fue cada vez más lejos. Los sistemas análogos con los que nació la televisión en México hoy son parte del pasado y no por falta de mantenimiento o fallas, sino porque quedaron desfasados.

Esto ocurrió con el apagón analógico que comenzó en 2007 y se concretó en 2015, con la migración a la Televisión Digital Terrestre (TDT) y de ahí a la High Definition (HD).

En ese lapso, también evolucionó el servicio de televisión satelital a través de antena parabólica que tenían algunas familias y que hoy es una prestación privada que ofrecen diferentes empresas.

El gerente de Producciones y Operaciones de Sipse Televisión, Edwin Castañeda Vallado, explicó que la televisión digital permite multiplicar los canales en el mismo ancho de banda que se tenía.

“Antes sólo podíamos poner un canal de televisión, la ventaja ahora con la compresión de los nuevos sistemas de codificadores y encoders es que en el mismo ancho de banda se comprime de tal forma que alcanzan hasta 6 canales en definición estándar o 2 canales en alta definición (HD)”.

Con esa tecnología, ahora tienen en una misma frecuencia varios canales de televisión, como el 6.1 y el 8.1, que son la base de Sipse Televisión.

También está la programación de multimedios del Canal 6 de la ciudad de Monterrey y podrían seguir incrementando canales, haciendo compresiones de la señal.

Este proceso, para el público, representó una alternativa a favor, al tener una gran cantidad de canales para escoger sin tener que pagar más por ello.

Hasta hace algunas décadas, con la televisión análoga, las familias lidiaban para sintonizar la antena para recibir bien la señal y ver las imágenes en su aparato receptor, siempre y cuando no lloviera; ahora, si no está bien sintonizada la tele no llega nada, pero esto se corrige a través del control remoto de la televisión y es un proceso que se hace de manera constante para “leer” y cambiar las frecuencias.

“Por ejemplo, nosotros dimos un paso de cambiar del 9.1 al 8.1 y por ello se tuvo que hacer una reprogramación a la nueva frecuencia”, apuntó el directivo de Sipse Televisión.

Antes, para poder transmitir de un punto a otro había dos posibilidades: usar la red de microondas de telecomunicaciones del Gobierno, que estaba instalada en ciertos puntos, o usar el satélite para enviar de punto a punto con un enorme costo.

Hoy, con el avance tecnológico, hasta de un celular se puede hacer una transmisión con calidad.

La cobertura de la antena de Sipse es de 60 kilómetros a la redonda, la cual no ha aumentado por definiciones del Ifetel en la concesión.

Sin embargo, han firmado varios acuerdos con diversas cadenas del interior del Estado para llegar a más hogares aprovechando la tecnología que ya no se requiere enviar la señal a través de un satélite, sino que “viaja” por una dirección IP.

“Por ese sistema se puede enviar un video por streaming a cualquier persona que tenga acceso a internet y un codificador, y así es como ahora Tekax, Valladolid y Tizimín reciben la señal de Sipse Televisión”, dijo Edwin Castañeda .

La evolución de la televisión ha impulsado el desarrollo de sistemas que hoy, incluso, permiten hacer desde un teléfono transmisiones con buena calidad. Castañeda recordó que cuando la televisión comenzó adoptó técnicas del cine, pero ahora es al revés, hay una transformación constante en la presentación.

Al hablar sobre el impulso que la televisión le dio al Estado, Castañeda Vallado comentó que, sin duda, se refleja en lo que dijo Don Andrés García Lavín en su discurso inaugural: es un punto de desarrollo para el comercio, la política y la banca como parte importante del desarrollo para la entidad y la ciudad.

Marcó una tendencia para desarrollar las políticas publicitarias y comerciales que hoy patrocinan una amplia gama de programas que son gratuitos en la televisión abierta.

En los últimos 50 años, el desarrollo tecnológico ha sido casi increíble. El internet fue otro gran cambio, como en su momento lo fue el cine y la propia televisión, y todavía vienen más, pues ya se habla de un sistema de Metaverso donde todo será virtual y donde seguramente estará Sipse TV HD Canal 8.1 Mérida, que siempre está actualizando los contenidos de sus programas, acorde a las demandas del auditorio.

CLAVES

-La televisión ha tenido varios cambios importantes: de blanco y negro a color, de lo análogo a lo digital, al HD y los multimedios.

-Cuando comenzó la televisión en Yucatán en 1963, el de Sipse fue el primer canal. Hoy hay 24 canales abiertos, la tecnología permitió el boom de emisoras digitales.

-Alrededor del 70% de la población continúa con el servicio básico de entretenimiento o la televisión abierta; la de paga tiene un 25 a 30% del mercado.