Santos Tuz, el joven yucateco que se ha vuelto sensación en TikTok por enseñar maya

MÉRIDA, Yucatán.- Santos Tuz Romero, originario de Oxkutzcab, se ha vuelto una sensación en TikTok, ya que por medio de dicha red social enseña lengua maya.

Santos afirmó que desde antes del inicio de la cuarentena por la pandemia de coronavirus ya tenía instalada la aplicación en su celular, pero no la utilizaba, por lo que al ver los videos de algunos usuarios dando clases de idiomas se animó hacer lo mismo y enseñar maya, ya que es la lengua usada en donde él vive.

El joven explicó que aprendió maya porque pasó toda si infancia en casa de su abuela, en donde solo se hablaba maya, por lo que desde pequeño se acostumbró a la lengua.

En sus videos, los cuales han llegado a tener hasta 24 mil reproducciones, Santos enseña de forma creativa desde preposiciones, saludos, números, objetos y frases sencillas para poder entablar una conversación simple.

El yucateco, quien actualmente estudia el tercer semestre de la licenciatura en Educación Primaria, tiene el objetivo de dar clases presenciales cuando concluya la cuarentena.

Los videos del joven han sido bien recibidos en la red social, ya que hasta el momento cuenta con más de 40 mil seguidores.

Pero no todo ha sido fácil para el joven, ya que también ha recibido críticas y malos comentarios de algunos usuarios.

“Me decían que para qué enseñaba maya, que mejor enseñara inglés, que el maya no servía de nada, que ni se entendía el español de las personas de Yucatán y eso me hizo sentir muy mal, me discriminaron por enseñar maya”

A pesar de esos comentarios, el joven sigue adelante, ya que no se avergüenza de sus raíces y busca que otros jóvenes están orgullos de hablar maya.

Ante la popularidad de sus videos, Santos decidió compartirlos en la plataforma de YouTube o en su página de Facebook.