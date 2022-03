Don Abigay Peraza Montore, nacido en Tekax hace 107 años, conocido como “Chinito” por familiares y amigos, aunque comenta que no existe una fórmula para la longevidad, parece haberla encontrado, ya que a su edad permanece lúcido, fuerte y se vale por sí mismo en su hogar, donde únicamente le ayuda una persona con las labores de cocina y limpieza.

Entrevistado en su domicilio de la colonia Miguel Alemán de Mérida, “Don Abi” se muestra alegre por vivir y por haber superado problemas de salud, entre ellos el Covid-19, que a principios de año lo tuvo en cama y bajo tratamiento domiciliario, que gracias a que fue oportuno pudo superar la infección.

“Fue algo muy fuerte, el doctor (David Correa Ojeda) estuvo al pendiente de mí, venía a verme cada dos días y llamaba para saber cómo iba. Luego de casi un mes pude sentirme mejor, aunque sí me dejó algunas secuelas en los primeros días, porque me sentí desorientado, pensaba que esta no era mi casa, que estaba en un lugar extraño, sin embargo, luego lo superé y hoy estoy bien”, expresó.

Don Abigay disfruta mucho de comer frutas, entre ellas los zapotes, que son sus favoritos, y también le gustan el frijol blanco con puerco y las ensaladas. Hasta hace algún tiempo disfrutaba de un digestivo luego de la comida, pero ahora no le está permitido por cuestiones de salud. El tabaco nunca formó parte de su vida.

La infancia de "Don Abi"

Comentó que emigró de Tekax a Mérida siendo un niño, cuando sus padres tuvieron que salir del municipio del sur del Estado luego de que el general Salvador Alvarado ordenara la muerte de varios de sus habitantes, debido a que los consideraba traidores a la Revolución.

“Siendo muy joven, mi papá me mandó fuera de Tekax, luego de que el general Alvarado mandara fusilar a un tío al que acusaron de ser enemigo de la Revolución. Mi padre no quiso exponerme y me envió a Mérida para vivir en casa de una familia (de la señora Serafina Medina) mientras las cosas se calmaban, pero ya no regresé. Esa familia me dio estudios, me preparé y cuando se dio la oportunidad emigré a Estados Unidos, donde viví 16 años y trabajé como chef en el restaurante Sheraton de Pasadena, en California”, narró.

En el hogar de Mérida creció con varias personas, uno de ellos fue Humberto Rodríguez Rojas, quien llegó a ser Procurador de Justicia. Estudió en la Escuela Hidalgo y, después, en una academia comercial cursó la carrera de taquimecanógrafo.

Tiempo después estudió Contabilidad y trabajó en el Banco Comercial Peninsular, el Banco Nacional de México y en Maderas de Trópico, en El Cuyo. También en la Comisión Nacional de Irrigación (dependencia precursora de la Secretaría de Recursos Hidráulicos), donde fue almacenista general.

“Me tocó recibir los primeros tubos para la red de agua potable de Mérida, incluso en domingo iba a recibirlos. Llegaron de Monterrey”, mencionó.

El tekaxeño, con una de sus hijas en su hogar de la Alemán.

Un yucateco en Estados Unidos

Luego de ese trabajo, decidió emigrar a los Estados Unidos para tener mejores ingresos. Ahí laboró durante 16 años en el hotel Sheraton, de Pasadena, California, iniciando con un trabajo de limpieza de legumbres en la cocina. Sin embargo, su esfuerzo y dedicación le permitieron escalar puestos hasta ser chef de ensaladas. Cuando regresó a Mérida abrió junto a su esposa la nevería “Luminarias”, en la colonia Miguel Alemán, con la que se hicieron muy conocidos por la calidad de su producto. “Don Abi” preparaba los helados de fruta y con su esposa atendían la nevería, de la cual tiene aún conserva el equipo.

Don Abigay Peraza es el hijo menor del matrimonio que formaron José Domingo Peraza y Filomena Montore. Sus hermanos se llamaron Luis Fernando y Rubén. Se casó con Rita María Ramírez Buenfil, ya fallecida, con quien tuvo tres hijos: Beatriz Aracely, Reina Leticia y José Domingo. Tiene 14 nietos, varios bisnietos y dos tataranietos.

Ya espera su próximo cumpleaños

El centenario hombre se dice feliz y espera su próximo cumpleaños, el número 108. Recuerda que el año pasado su hija Beatriz le organizó con sus familiares una caravana con porras, sonidos de cláxones, matracas, silbatos.

Le cantaron “Las Mañanitas”, hubo carteles con mensajes de felicitación y regalos. A la caravana se sumaron personas que pasaban por la zona y lo felicitaron por su longevidad. “Estoy muy agradecido con la vida y con Dios por tanta generosidad, más que estoy sano para continuar disfrutando de lo que me gusta, como tocar mi guitarra y cantar boleros. No hay secreto, solo vivir tranquilo, comer sano y evitar los disgustos”, finalizó.

