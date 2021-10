Luego de 4 años de no mantener a sus hijos, tras haberse separado de su esposa, I.A.E.C. fue denunciado por el delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar, y se le formuló la imputación correspondiente.

Aunque no se le dictó prisión preventiva, se le aplicaron medidas cautelares que incluyen acudir a firmar periódicamente, no puede salir del estado sin autorización judicial, y tiene prohibido acercarse a la denunciante, que es su ex esposa.

De acuerdo con la investigación realizada, I.A.E.C. se casó en 2006 con la que ahora es su ex esposa, tuvieron 4 hijos, y en 2017 la relación terminó, él promovió el divorcio, y en éste se especificó que debía pasar pensión alimenticia par sus vástagos, menores de edad.

Sin embargo, a la fecha no ha pagado absolutamente nada y es la mamá la que ha tenido que solventar todos los gastos, y por más que ha insistido a su ex marido para que cumpla, éste no lo ha hecho, de modo que fue denunciado.

En la audiencia celebrada en el Centro de Justicia Oral de Mérida, los fiscales formularon la imputación del delito y expusieron los datos de prueba para solicitar se resolviera la situación legal del encausado, quien se acogió a la duplicidad del término constitucional para definir su condición jurídica, por lo que la Juez Primera de Control estableció que la audiencia se reanude el próximo 18 de octubre.

