Daniel Tun Cituk, originario de Tzucacab, es el más claro ejemplo de que si se quiere, se puede, y por ello, a pesar de las carencias económicas que se viven en su hogar y de padecer una discapacidad motriz, se graduó como Técnico Superior Universitario en Desarrollo de Negocios, área Mercadotecnia, en la Universidad Tecnológica Regional del Sur.

“La vida no se dice, se vive” es la frase que comparte a través de su cuenta de Facebook, y lo dejó claramente demostrado al vivir para alcanzar su meta, la cual compartió con orgullo precisamente desde sus redes sociales.

En agosto de 2018, Daniel Tun Cituk ingresó a dicha universidad, la cual se encuentra en Tekax, y desde su casa en Tzucacab se desplazaba para prepararse y luchar por sus sueños, pero no fue tarea fácil, pues la economía en su hogar le afectaba, por lo cual consiguió una beca que se sostuvo gracias a su desempeño académico.

Incluso, el Ayuntamiento de Tzucacab le otorgó una lap top para poder realizar sus tareas y mantenerse a la vanguardia tecnológica, y así poder competir adecuadamente con todos sus compañeros de carrera.

La misma universidad anunció en su momento que se le había otorgado la beca de reinscripción cuatrimestral a Tun Cituk, reconociendo al mismo tiempo que había qué hacer muchas otras cosas no sólo por la condición económica del joven, sino también por el entusiasmo y dedicación que ponía a sus estudios.

Finalmente, Daniel alcanzó la meta trazada, pues recibió su título como Técnico Superior Universitario en Desarrollo de Negocios, área Mercadotecnia, en la Universidad Tecnológica Regional del Sur, lo cual presumió en sus redes sociales, recibiendo felicitaciones de sus amigos e incluso de personas reconocidas que reconocen su talento y esfuerzo.

“No hay fecha, día y meta que no se cumpla. Hoy me siento muy contento y satisfecho por haber culminado una etapa más de preparación y un objetivo más en el ámbito personal. No fue nada fácil llegar a este día pero se pudo llegar. Agradezco infinitamente a mi familia, a una persona muy importante para mí, amigos, docentes y en especial a la Universidad Tecnológica Regional del Sur, por abrirme sus puertas y poder lograr grandes cosas y muchas experiencias. Mil gracias a todos por su apoyo, consejos que me han servido”, escribió Daniel en su cuenta de Facebook