Henry Chablé/MÉRIDA

"La vida siempre da revanchas y cuando se presentan hay que aprovecharlas", es uno de los lemas principales del yucateco Luis Armando Loría Cetina, quien a pesar de tener que luchar contra viento y marea para superar obstáculos, sobre todo el de las lesiones, sigue persiguiendo uno de sus máximos sueños de su vida: representar a México en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, en la disciplina de gimnasia de trampolín.

Una fractura de cervicales que estuvo a punto de dejarlo cuadripléjico, operaciones de hombros y otras lesiones, no han sido impedimento para que el joven de 22 años de edad continúe luchando, y en este año lo ha demostrado obteniendo la primera plaza de México en los Juegos Panamericanos de Lima, Perú 2019, la antesala a la gloría olímpica.

Cortesía

"Renací de las cenizas como el fénix, a pesar de todas las adversidades"

Loría Cetina, considerado como posible medallista en la justa continental, obtuvo el pase tras terminar en el primer sitio del selectivo nacional, en gran parte gracias a su estupenda actuación en la Copa "Lluvia de Estrellas", celebrado en Monterrey, Nuevo León, donde logró cuatro oros y también la clasificación de su entrenador José Luis Nuñez García, quien se hará cargo del equipo mexicano.

"Era un sueño poder llegar a los Juegos Panamericanos. El proceso de la clasificación fue muy difícil, pero al final se cumplió el objetivo que nos trazamos después de haber participado en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla, Colombia 2018", dijo.

Lima 2019 representará para el yucateco sus primeros Panamericanos, ya que hace cuatro años se quedó corto y no pudo quedarse con el boleto a Toronto 2015.

"El no haber clasificado no me desanimó, al contrario, me hizo trabajar más. Cuando logramos el pase a Lima, mi entrenador y yo lloramos de felicidad, vimos que tanto esfuerzo dio frutos", comentó.

Cortesía

Luis Armando subirá al trampolín el próximo domingo 4 de agosto. Lo hará con el propósito de poner en lo más alto a México y por su puesto a Yucatán.

"Voy por una medalla, ese es mi sueño. Estoy consciente que es el siguiente paso que tengo que dar para acercarme a Tokio 2020", apuntó.

La familia, fundamental

Detrás de cada logro, de cada medalla, siempre está la familia, amigos, entrenador, quienes son parte fundamental para que el deportista cumpla con sus metas.

Luis Loría y Cecilia Cetina, padres de Luis Armando, definen a su hijo como una persona que siempre lucha por cumplir sus metas, sin importar los obstáculos que hay que pasar.

"No queremos una medalla, ningún premio. Para nosotros es un campeón con el tan solo hecho de que se suba al avión para encaminarse a realizar su sueño", coincidieron los progenitores del gimnasta.

Sobre los Juegos Panamericanos, ambos le aconsejaron a Luis Armando "Tú solo sube al trampolín y disfruta lo que haces, mientras más disfrutes más ganas", finalizaron.