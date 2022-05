Se expande la zona turista en Quintana Roo

Es increíble el aspecto de expansión que ha tenido Quintana Roo en cuanto al aspecto turístico y esto ha sido gracias a la buena actuación del actual gobernador, a quien le deseamos que siga así hasta los últimos días de su gestión, así mismo le deseamos goce de la mejor salud que Dios le pueda dar a él y a su familia.

Es importante reflexionar que los momentos difíciles en los que estamos viviendo, son comparables a los de una tormenta que anuncian su llegada con negros nubarrones y torrenciales de agua, pero que al final da paso a la luz y a limpiar el entorno anunciando con ello que ya se van.

México tiene todo en todos los sentidos, pero lo mejor y lo que más valor tiene son los mexicanos que aman y respetan la Constitución, el Estado de derecho, la equidad y la república para poder disfrutar de las garantías individuales y tener así la felicidad para beneficio y tranquilidad tanto de las futuras generaciones como para la salud del país ya que un país sano y bien gobernado siempre crecerá en un bienestar social total.

Tendremos que buscar que siempre la verdad brille para que muera el engaño y la mentira, así mismo que todas las actitudes que han sido violadas ilegalmente por las autoridades de la actual administración tienen que concientizar que todas las acciones que han hecho, muchas ya han sido expuestas en tribunales internacionales, que a lo mejor podrán gozar un tiempo de la impunidad pero eso tarde que temprano se va a acabar porque la verdad va a brillar y va a lograr demostrar ante el mundo, la credibilidad del estado de derecho que existe en México.

Les deseamos que la paz este con todas las personas que son positivas y constructivas, que Dios los proteja y los ilumine con amor y con luz.

Aquí lo importante es que estamos buscando la realidad de las cosas y la realidad por la que estamos atravesando nos demuestra que, como se ha visto en las diferentes épocas y en muchos países, siempre han existido los buenos y los muy malos gobernantes como es el caso de Cesar, emperador romano, quien quemó Roma para, según él, inspirarse y hacer una canción, o como los Castro quienes acabaron con Cuba, o como Chávez que acabó con Venezuela, o como los que acabaron con Nicaragua, en fin, como en todos estos países donde han tomado un rumbo equivocado y por lo que han pagado muy caras todas las consecuencias de su ignorancia y de su narcisismo, demostrando que son psicópatas a quienes solo les interesa el bienestar, sí, pero el de ellos, ya que estos personajes solo han llegado al poder para destrozar a sus países, a sus creencias, a sus esperanzas, y a sus anhelos.

Por eso, después de ver como hay tanta, tanta, pero tanta gente que se “des-Chavez-ta”, nos damos cuenta cómo es que la misma historia la que nos obliga a exigir que estén contemplados todos los controles necesarios que deben ejercerse con respecto a la ubicación racional de los que nos gobiernan, que tienen que estar en un continuo análisis y que cuenten con una provisión de psicólogos que puedan garantizar que tienen un adecuado estado de salud mental, porque como ejemplo en el caso de los pilotos, nadie puede dejar que un loco o que alguien que no esté completo de todas sus facultades pueda manejar un avión, un barco o un tren, ya que para ejercer como pilotos se les hacen exámenes cada 6 meses, demostrando con ello que tienen una excelente salud física y mental, que tienen el nivel necesario y son capaces de operar las naves.

Como así es que ahora tenemos a una bola de locos por todo el planeta, personajes que sólo se han dedicado a ver por su beneficio y con ello a burlarse de la humanidad.

Entonces, cómo podemos entender tantas estupideces que vemos así como también el hecho de pensar que los puntos importantes a discutir de una agenda de cómo manejar a un país están tirados en la basura.

Es lamentable ver cómo han ido demostrando todos estos, ahora “intocables”, solo han cometido fraudes, han cometido robos, han abandonado a los niños y que decir de la campaña contra los feminicidios, en fin, queda claro que estamos siendo gobernados por un estado narcopolítico y eso no puede ser.

Desde siempre. Desde los más remotos tiempos se ha sabido que la palabra es la herramienta más adecuada para buscar Justicia. Pero en esta Cuarta Transformación de la nación hay ciertos políticos que no han podido resistir la tentación para retorcerla. Pretenden hacerla más fuerte que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esos políticos, no importando al partido al que pertenecen la utilizan en lenguajes incomprensibles, falaces e inteligibles. Optan por ella para buscar gananciales del erario.

En las arengas, expresiones y manifestaciones de aquellos que se creen estar iluminados para convertirse en siervos de la nación, ocultan sus limitaciones e ignorancias para comprender lo que significa el término de Justicia para México. Ahora para ellos la palabra corrupción significa y se traduce en el gane de votos.

En el México de hoy y del neoliberalismo del ayer hay incluso algunas palabras, cuyo uso ha decaído, se ha perdido. Justicia. Legalidad. Estado de derecho. Ley. Constitución. Seguridad Jurídica; son solo algunas de ellas. Así México se encuentra inmerso en un periodo de confusión y obscuridad.

Como ejemplo de sencillez y transparencia en el lenguaje de la abogacía vaya por delante una palabra que nos servirá de ejemplo para darle luz a México, ya que la necesita: Delito y pongamos anticipadamente una definición, construida por un notable autor alemán, por todos los abogados conocido, Franz Von Liszt. Para este preclaro e iluminado jurista, Delito es "el sintomatismo indiciario de la anti sociabilidad de los motivos’’. Ahí queda ese pensar.

En los procesos políticos que actualmente convulsionan a nuestra nación, la abogacía independiente de la república va a demostrar que nuestros políticos gobernantes se encuentran errados. El delito en nuestras leyes debe de ser investigado, juzgado y sentenciado con pena de prisión al que lo cometa.

No debe de ser aplaudido, apapachado, imitado o ignorado. ¿Quiere esto decir que la palabra del político es diferente a la del jurista? Las dos son palabras. ¿Entiende México la diferencia?

Ambas son palabras, solo palabras y sus conceptos no son complicados. Una es la fórmula para sacar a México de las tinieblas, ella aporta luz a la Justicia que México necesita, que México requiere, que México exige.

Concluimos.

Cuando la palabra de la abogacía es muy clara y transparente, la de los políticos resultan mendaces y cínicas.

La Academia de Derecho Penal del Colegio de Abogados de México, en estrecha fraternidad con la Abogacía Independiente de la República, con catedráticos de todas la Universidades de nuestra Patria hoy exigimos que se respete nuestra palabra y se cumpla con el Derecho, con la Carta Magna, con la Seguridad Jurídica, con el Estado de Derecho, con la Ley, con la Justicia, con todos y tantos largos pendientes para iluminar a nuestro México.

Lic. Alberto Woolrich Ortiz*

Presidente de la Academia de Derecho Penal del Colegio de Abogados de México A.C.

El periodista arremetió contra el presidente por no evadir la crisis de feminicidios que cobra la vida de 10 mujeres al día en el país.

Una vez más, el presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), lanzó un ataque al periodista, Carlos Loret de Mola, por los presuntos bienes millonarios que poseería, tema al cual el tabasqueño ha dedicado gran parte de sus últimas mañaneras.

Sin embargo, a diferencia de otras ocasiones, el reportero decidió no replicar a los señalamientos del Jefe del Ejecutivo como suele hacerlo. En lugar de ello, arremetió en su contra por ignorar la crisis de feminicidios que movilizó a centenas de mujeres el pasado 24 de abril a lo largo de la República.

“Hoy no voy a contestar a sus calumnias. Me parece desalmado y ruin que usted hable de mí para no enfrentar la exigencia de las mujeres en todo el país porque las están matando cada vez más. Ocúpese”.