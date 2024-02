14 de febrero; Programan la audiencia del caso Succar Kuri

El proceso contra el empresario Jean Succar Kuri, acusado de pederastia y abuso sexual contra menores, se alarga aún más, pues el 14 de febrero una de sus víctimas tendrá una audiencia en los juzgados por el caso que lleva más de 20 años.

Edith Encalada, quien fue víctima del empresario, señaló que en la audiencia se dará una fe de hechos para ratificar el video que grabó desde 2003 en contra del empresario de origen libanés.

Señaló que, pese a dicha prueba, su victimario no ha firmado esa audiencia, debido a que han interpuesto una serie de recursos legales que han alargado dicho proceso.

“Imagínate desde que lo trasladaron le fijaron esta audiencia. Me llegó la notificación desde noviembre o diciembre y me fijan la audiencia meses después. Qué lentitud del sistema judicial y la verdad es que es una revictimización, no puede ser que a más de 20 años aún tengas que ir al juzgado a ver a tu victimario, al depredador, al monstruo, al pederasta otra vez”.