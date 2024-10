Mara Lezama conmemora el 2 de octubre; 'su lucha por las libertades no se olvidan'

En un sentido evento realizado en el Parque de las Palapas en conmemoración de la matanza de Tlatelolco el 2 de octubre de 1968, la gobernadora Mara Lezama Espinosa afirmó que desde el segundo piso de la Cuarta Transformación Quintana Roo se suma al Decreto histórico firmado por la presidenta Claudia Sheinbaum para pedir una disculpa pública por ese crimen de lesa humanidad.

En el mensaje dirigido a las y los quintanarroenses, la gobernadora de Quintana Roo enfatizó que la lucha de las y los jóvenes por sus libertades NO se olvidan. ¡El 2 de octubre de 1968 No se olvida!, citó.

Asimismo, afirmó que a 56 años de distancia, nuestra presidenta de México, Claudia Sheinbaum, orgullosa “hija del 68”, es la primera gobernante del país en reconocer la participación y autoría del Estado Mexicano de aquella época.

Añadió que una disculpa pública nunca significará olvido, sino la reivindicación histórica de justicia para las y los valientes estudiantes que dieron su vida por sus ideales, por sus convicciones y por el ejercicio de sus libertades.

“Las balas del 2 de octubre del 68 abatieron a las y los jóvenes, pero no mataron sus anhelos e ideales, porque una idea revolucionaria da vida al despertar de conciencias. El olor de la pólvora No se olvida… el color de la sangre No se olvida… los gritos desesperados y las voces de Tlatelolco No se olvidan… la indefensión estudiantil ante la violencia en la Plaza de las Tres Culturas no se olvida… la lucha de las y los jóvenes por sus libertades No se olvidan. El 2 de octubre de 1968 No se olvida!” afirmó Mara Lezama.