4º Informe de Carlos Joaquín: Quintana Roo está de pie a pesar de la pandemia

Al 4º Informe de Gobierno de Carlos Joaquín lo marcó la pandemia. Y así lo asumió el Ejecutivo durante su mensaje desde la tribuna del Congreso de Quintana Roo. Flanqueado por los titulares de los poderes Judicial y Legislativo, el Mandatario se dirigió con franqueza y claridad a los representantes populares para comunicar con datos que la entidad “está de pié” a pesar del coronavirus, los desastres naturales de 2020 y la agitación electoral que ya se empieza a vivir en el Estado.

“Decidimos dejar de empujar los problemas para adelante y que los resolviera el que sigue, para empezar a mirar de frente nuestras realidades y trabajar por sus soluciones”, propuso Joaquín como marco de referencia para analizar el cuatrienio del “cambio” que él inauguró en septiembre de 2016.

Pero la llegada del SARS-CoV-2 a la entidad interrumpió sus planes. Hoy su gobierno ha debido enfocarse en la crisis sanitaria y económica, agravada por una ola de inseguridad ininterrumpida desde el sexenio pasado. Horas antes de su informe, dos personas fueron ejecutadas en la capital quintanarroense en hechos distintos. Uno de ellos, a plena luz del día en el Aeropuerto Internacional de Chetumal.

A la fecha, en territorio estatal, 1,481 quintanarroenses han fallecido por la COVID-19 y en los once municipios se han acumulado 10,813 casos.

De un momento a otro, 16 millones de asientos de avión se cancelaron, 105 mil habitaciones de hotel quedaron vacías, los muelles de cruceros cerraron y miles de empleos se esfumaron, con todo y los estímulos activados por la Secretaría de Finanzas y Planeación.

La tormenta perfecta para un gobierno que hace tres años se propuso una transformación total del aparato político y gubernamental.

Pero que, con todo y eso, conserva altos niveles de aprobación ciudadana.

Carlos Joaquín llega a su 4º Informe con “aprobación alta”

Dos casas encuestadoras dieron a Carlos Joaquín buena aprobación ciudadana en vísperas de su 4º Informe. Según la Consultora Mitofsky, el cozumeleño ocupó en agosto el noveno lugar en el Top Ten de gobernadores mejor evaluados con un 53.8% de aprobación. En tanto, Arias Consultores lo ubicó como el segundo gobernador con mayor aprobación a nivel nacional, con 53.5. Sólo le supera el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, con 54.2%.

La gestión y prioridades del Ejecutivo antes, durante y después del confinamiento están siendo bien calificadas.

“Si evaluamos los desafíos que nos propusimos frente a esta pandemia nuestra prioridad fue trabajar con especial atención en la dimensión humana. Lo primero fue salvar vidas y disminuir la velocidad de contagio y expansión del COVID”, expresó el primer gobernador no priísta de Quintana Roo para enfatizar que los intereses económicos no determinaron sus decisiones.

En este marco, Carlos Joaquín dio a conocer los siguientes resultados:

En salud:

961 millones de pesos se invirtieron en infraestructura hospitalaria:

8 hospitales fueron reconvertidos,

4 hospitales móviles fueron creadas,

966 camas fueron habilitadas para atender COVID 19

838 profesionales de la salud fueron contratados

44,000 medicamentos fueron entregados

9,000 trabajadores de la construcción recibieron atención médica

300 psicólogos brindaron atención emocional

En ayudas sociales:

1,042,000 despensas fueron entregadas

500,000 familias recibieron apoyo para pagar un mes de energía eléctrica

400,000 familias recibieron un vale de 4 kilos de gas

En educación:

43,000 cuadernillos fueron entregados para estudiar en casa

10,800 cuentas de Google fueron creadas para docentes y directivos

278,000 cuentas de Google fueron creadas para estudiantes

10,860 salones virtuales fueron abiertos para 55,500 alumnos

70,000 alumnos gozaron del Programa Integral de Seguridad Escolar

En turismo:

7,000 empresas se han certificado en los protocolos contra la COVID-19

61,451 toneladas de sargazo fueron removidas

6 buques contra el sargazo han sido construidos

18 embarcaciones sargaceras recibieron mantenimiento

4 barredoras de playa y 3 tractores fueron adquiridos

25,000 voluntarios contribuyeron a limpiar 32 mil metros lineales de 40 playas

En seguridad:

2,000 cámaras de seguridad se instalaron en Cancún, Cozumel, Playa del Carmen, Tulum y Chetumal

80% de avance en el C5 de Cancún, el más moderno de México y Latinoamérica

En finanzas:

2,728 millones de pesos menos en la deuda

126 millones de pesos en estímulos fiscales durante la pandemia

70 millones de pesos en créditos para 290 empresas

Pide cambios en el Fonden

Afectado presupuestalmente también por 119 incendios forestales y el paso de la tormenta tropical “Cristobal”, la que dañó infraestructura pluvial y 350 kilómetros de caminos y puentes, Carlos Joaquín pidió a los diputados federales que “reconsideren la operatividad” del Fonden, a cuyos recursos ya no se pueden acceder con tanta facilidad.

“Los instrumentos federales como el FONDEN son casi inaccesibles por la propia situación de vulnerabilidad natural que padecemos y porque no contemplan daños por inundaciones y otras afectaciones a las zonas rurales, no reconoce la Casa Maya, no reconoce caminos de tipo rural”, dijo.

Ante esa situación, solicitó a la cámara baja a cambiar su estructura para que los recursos sean distribuidos en daños turísticos, de carreteras, viviendas, educación y sistema agropecuario y entonces puedan apoyar a quienes realmente lo necesitan.

Los tiempos que se vienen no son de un partido

El mensaje político de Carlos Joaquín se centró en tres compromisos: combate a la corrupción, lucha contra la impunidad y defensa de la democracia.

“Mi posición, como lo ha sido en toda mi administración será jugar con reglas claras, transparentes y en el marco de la legalidad, sin acarreo de gente de otros estados, sin votos comprados, sin manipulación de resultados y con la plena libertad de que ganará nuevamente quien tenga que ganar porque así lo decidirá el ciudadano”.

Agregó que “los tiempos que se vienen no son de un partido, sino de muchos partidos y esto no tiene precedente en la historia de nuestro estado”, un mensaje conciliador frente a un Congreso donde los partidos que lo cobijaron rumbo a la gubernatura no tienen la mayoría.

Y aprovechó el momento para enviar un mensaje electoral:

“Que nadie se apure, que nadie se ponga nervioso, los tiempos electorales los marca la ley, no las ambiciones personales”.

Carlos Joaquín brindará a las 19:30 horas un segundo mensaje. Este se dirigirá a los ciudadanos de Quintana Roo y, por primera vez en la historia de la administración pública estatal, se realizará por medios electrónicos.

Se estima que la reactivación económica tomará años. Incluso, algunos especialistas consideran que se recuperarán el terreno perdido en 2025.

La Secretaría de Hacienda estima que el país crecerá 4.6% en 2021 si la vacuna contra la COVID-19 es aplicada en territorio nacional.

Para el próximo año, la secretaria que encabeza Arturo Herrera estima ingresos por 5 billones, 539 mil millones de pesos, 3% menos que los aprobados para el presente ejercicio fiscal.

De ese paquete económico dependerán, en parte, ocho proyectos clave en la última etapa del gobierno de Carlos Joaquín en beneficio de los quintanarroenses:

Las fases del Tren Maya

La ampliación de la carretera Cancún-Playa del Carmen

Implementar el proyecto de Movilidad de Cancún

La construcción del puente sobre la Laguna Nichupté

La edificación de la Central de Abasto de Chetumal

La detonación del Parque Industrial con Recinto Fiscal de la capital

La construcción de la planta de Ciclo Combinado de la CFE

La construcción del gasoducto Cuxtal II

“Lo que viene no deja de ser audaz y seguiremos dando resultados concretos en transparencia, lucha contra la corrupción, impulso al turismo, ordenamiento territorial y cuidado al medio ambiente, el fortalecimiento de las instituciones, la independencia de poderes, la calidad educativa, un plan de acción para la prevención del delito y la violencia de género con un respeto absoluto por la defensa de la libertad y los derechos humanos”, remarcó el Ejecutivo en la recta final de su 4º Informe, el primero de la “nueva normalidad”.

Para leer el texto íntegro del informe, hacer click aquí.