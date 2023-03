50% es la sequía que presenta el territorio mexicano

De moderada a extrema, poco más del 50% de México presenta condiciones de sequía, siendo los estados que comprenden la zona del noreste los más afectados, con el 91.4% de su superficie, detalló el Sistema Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Según datos del SMN, al 28 de febrero de 2023, el área con sequía, de moderada a extrema, a nivel nacional fue de 50.16%, 3.88% mayor a lo registrado al 15 de febrero del mismo año.

¿Cuáles son los estados más afectados por la sequía?

La dependencia federal detalló que en condiciones de sequía de moderada a extrema que afectan el 91.4% de su territorio nacional se encuentran los estados del noreste, que comprenden: Nuevo León y Tamaulipas.

Particularmente en Nuevo León, agregó, surgió un área con sequía extrema y se incrementó la sequía de moderada a severa.

Le siguen, con el 81.9% de su superficie, las entidades del centro-occidente con sequía de moderada a extrema, que son: Jalisco, Colima, Guanajuato, Michoacán y Aguascalientes.

En Tamaulipas, Hidalgo y Michoacán, aumentó la sequía de moderada a extrema, señaló el Servicio Meteorológico Nacional.

Con el 64.5% de su superficie afectada por la sequía de moderada a severa, están los estados del norte de México: Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí.

El 54.5% de la superficie afectada con sequía de moderada a extrema, son las entidades del centro-sur: CDMX, Estado de México, Morelos, Hidalgo, Querétaro, Tlaxcala y Puebla.

Las entidades del noreste-pacífico norte, están afectados en el 32.0% de su superficie con sequía de moderada a severa, que comprenden: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Nayarit.

Los estados del Golfo de México presentan una afectación de sequía de moderada a severa en el 29.7% de su superficie, y son: Veracruz y Tabasco.

En la zona del Pacífico sur, los estados presentan una afectación del 29.1% de su superficie, con sequía de moderada a severa, que son: Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Finalmente, con el 7.2% de su superficie afectada con condiciones anormalmente secas, son las entidades de la Península de Yucatán: Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

(Información de Alberto Morales)

En su conferencia mañanera de este martes, el presidente López Obrador recordó el día en que saludo de mano a la mamá del capo en su tierra natal y aseguró que no tiene “nada de qué avergonzar” por haber saludado a María Consuelo Loera Pérez, mamá de Joaquín “El Chapo” Guzmán, en marzo de 2020 en su visita que realizó a Badiraguato, Sinaloa, y aseguró que no establece relaciones de complicidad con nadie.

En conferencia de prensa, López Obrador señaló que la madre del ex líder del Cártel de Sinaloa le entregó una carta donde solicitaba a la Embajada de Estados Unidos su ayuda para que una de las hermanas de “El Chapo” pudiera obtener una visa para visitar a su hermano, quien se encuentra en una cárcel de Nueva York, Estados Unidos “o sea, fue un trámite”.

Recordó que en esa ocasión supervisó el avance de una carretera de Badiraguato a Guadalupe y Calvo, Chihuahua.

“Me dicen que estaba la mamá de Guzmán Loera, y que quería hablar conmigo porque me quería entregar una carta, entonces ya cuando vamos, termina la exposición del avance del camino, ya nos subimos a la camioneta y está la camionera de la señora. Entonces le digo 'espérate', le dije a quién iba manejando, 'espérate, me voy a bajar'", relató el presidente en su conferencia mañanera de este martes.

“Y todo mundo ahí se quedó, me bajé y la fui a ver, por ser una señora mayor, la saludé, me dio la carta y me dijo 'es que no permiten a mis hijas visitar a su hermano en la cárcel. Te quiero pedir a ver si usted nos ayuda para que vayan ellas, yo ya no puedo ir a verlo', (le dije) 'yo lo veo' y sí lo que me decía en la carta era eso, la saludé y me subí de nuevo a la camioneta. Ese es el gran vínculo, el gran escándalo. Bueno, la carta fue tan en privado y en secreto todo que se la entregué a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que la hicieran llegar al embajador de Estados Unidos y luego contestaron de la embajada que sí le iban a dar oportunidad a una de las hermanas de Guzmán Loera para que la fuera a ver, o sea, fue un trámite. No tengo nada de qué avergonzarme, yo no establezco relaciones de complicidad con nadie”, dijo.