8 de octubre

Sin duda me puse a reflexionar sobre todo lo vivido por mí y mi familia en estos casi 28 años que llevamos viviendo en esta tierra. Sin duda, una tierra llena de oportunidades para todas las personas que venimos a trabajar para construir un ideal.

Ver cómo van creciendo las ciudades, se van desarrollando con infraestructura, servicios y todo eso que nos parecía normal en las ciudades de donde venimos; y aquí nos hemos dado cuenta del trabajo que cuesta desarrollar algo desde cero.

Y no me refiero a un fraccionamiento, me refiero a calles, carreteras, avenidas, casas, edificios, centros de hospedaje, teatros, supermercados, centros comerciales y todo lo que se nos ocurra.

Pensé que mis hijos estudiarían su carrera fuera de Cancún, llegado el momento, pero cuando este llegó, ya había varias opciones para poder convertirse en universitarios.

Llegamos cuando Cancún tenía 25 años y definitivamente todo Quintana Roo es la Isla de la Fantasía. Tal como en aquella serie de televisión.

Pides tu sueño, trabajas por él y esta tierra te lo da. Si vienes por conseguir un atajo y no tienes interés por este lugar, el mismo lugar te hace la vida imposible, hasta que reacciones o simplemente te regreses por donde viniste.

Anécdotas, todas, vivencias, sinfín, pero recompensas, todas y las que faltan. Ya estamos todos tan acostumbrados al crecimiento del estado, que se nos olvida que esta velocidad es producto de que todo se está edificando.

Las ciudades de donde venimos todos, ya estaban armadas con todo cuando nacimos en ellas. Aquí nos está tocando construir aquello que nuestros abuelos, bisabuelos y tatarabuelos hicieron en nuestras ciudades de origen.

Muy orgulloso de ser un ciudadano de Cancún, de Quintana Roo, y muy agradecido con la vida por haberme traído por acá y haberles dado a mis hijos una infancia preciosa en esta tierra. Mucho por hacer aún y dispuestos a seguir trabajando por lo que a mi me tocó hacer.

El arte, la cultura y especialmente la música. Gracias Quintana Roo por la vida aquí, la confianza de los que han creído en mí y agradecido al máximo con las oportunidades de crecimiento personales y profesionales.

Feliz cumpleaños Quintana Roo. Hasta la próxima.