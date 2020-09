8 respuestas de los diputados al informe de Carlos Joaquín

Diputadas y diputados de la XVI Legislatura usaron hoy la tribuna en el Congreso de Quintana Roo para fijar su posición política frente al gobernador Carlos Joaquín, quien acudió al recinto de Punta Estrella, en Chetumal, a entregar por escrito su IV Informe de Gobierno y a dirigir también un mensaje a los integrante del Poder Legislativo.

Entre reclamos y reconocimientos, el Mandatario se sometió a un ejercicio legislativo en desuso en otros estados y a nivel federal: escuchar a los representantes de los partidos que son oposición a su gobierno.

Video: Cuarto Informe de Carlos Joaquín, 8 de septiembre de 2020

Las siguientes, son las frases más relevantes que las diputadas y diputados dirigieron hoy al Ejecutivo Estatal:

No todos los problemas son culpa de la pandemia

Euterpe Alicia Gutiérrez Valasis, Morena

“Sí, la pandemia provocó estragos en nuestra economía. Pero no todos los problemas de Quintana Roo son culpa de la contingencia sanitaria. En materia de seguridad aún quedan muchos pendientes. La entidad se ubica en el lugar 17 en cuanto a incidencia delictiva, a pesar de que se incrementó en 114 millones de pesos el presupuesto para Seguridad Pública. Este lunes, una persona fue ejecutada a plena luz del día en el Aeropuerto de Chetumal. El rezago social es aún materia de preocupación. No se debe abandonar al sur y centro de la entidad, ya que todos los esfuerzos están dedicados a los polos turísticos del norte. Por otro lado, le hago un respetuoso llamado, señor gobernador, para que no intervenga en el proceso electoral que acaba de empezar. Y sin que esto signifique un cheque blanca de nuestra bancada, también cuente con nosotros para sacar adelante a Quintana Roo”.

Congreso, enfrascado en disputas

Lili Campos Miranda, PAN

“Si Quintana Roo está dando sus primeros pasos para reactivarse económicamente, es gracias al trabajo del Gobierno del Estado junto con la sociedad civil. Pero aún es necesario hacer una agenda conjunta, más trabajo íntegro, que abramos más canales de comunicación entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo, ya que debemos reconocer que en el inicio de la pandemia, este Congreso estuvo más enfrascado en disputas internas que en resolver los problemas de la ciudadanía”.

El Poder Legislativo no se someterá, pero sí coordinará

Gustavo Miranda García, Partido Verde

“Hoy necesitamos acabar con el conflicto entre todos los liderazgos políticos. Gracias a la cooperación Quintana Roo se convirtió en Estado y en el destino número uno en Latinoamérica. Por eso queremos una coordinación con el Gobernador del Estado. Sí vamos a revisar que se hizo en el sector salud, en el de seguridad, y cómo se gastó cada peso. Pero así como vamos a señalar los errores, también vamos a reconocer los logros. Gobernador: el Poder Legislativo no se someterá, pero si trabajaremos de manera coordinada con usted, para sacar adelante a Quintana Roo”.

Estamos preocupados por la falta de resultados

Roberto Erales Jiménez, Partido del Trabajo

“En el Partido del Trabajo estamos preocupados por la falta de resultados de esta administración que prefirió poner en manos de foráneos, obras, poder y control de instituciones, en agravio de los Quintanarroenses. La economía estatal se desploma sin remedio y sin plan y estrategia para remediarlo. Ahora es fácil culpar de la crisis a la pandemia, pero desde antes estábamos mal. El DIF está desparecido sin acción alguna. La Cojudeq fue apropiada por un grupo de amigos. El IQM se convirtió en fuente de empleos para sus allegados. No nos engañemos: no hay resultados importantes que mostrar, ni siquiera en sectores tan sensibles como inseguridad y procuración de justicia, donde sus titulares son personajes corruptos. El gobernador no fue el líder que necesitamos”.

Los legisladores no han acompañado al Gobierno

Carlos Hernández Blanco, Partido Revolucionario Institucional

“Tenemos que reconocer que las pugnas internas por una silla en el Congreso del Estado, impidió que diéramos una respuesta rápida al inicio de la pandemia. Tenemos que reconocerlo: el Poder Legislativo no acompañó al Gobierno de Quintana Roo por conflictos internos. Mientras le pedíamos a la población que se quede en casa, los diputados no hicimos nada para resolver su situación. Reconozco que su trabajo, señor gobernador, por invertir en infraestructura hospitalaria, fue la medida más acertada. Necesitamos cambiar esto. Necesitamos diálogo, unidad por objetivos comunes y no disputas partidistas. Exigirle al Gobierno Federal que apoye el turismo del que depende Quintana Roo y el país”.

Aplaudimos que no se escatimó en salud

Iris Mora Vallejo, Partido de la Revolución Democrática

“En el PRD reconocemos que gracias a la buena administración del gobernador Carlos Joaquin, se lograron tener finanzas suficientemente sanas para hacer frente a esta pandemia, a pesar de que Quintana Roo fue uno de los estados más afectados en materia económica. Aplaudimos que no se escatimó en destinar recursos al sector Salud, lo que permitió salvar innumerables vidas. El apoyo social entregado a través de despensas, subsidios a los recibos de energía y estímulos fiscales, demostró que el gobierno estatal tuvo un rostro humanitario”.

Somos oposición, pero no obstrucción

José Luis Toledo Medina, Movimiento Ciudadano

“Nos necesitamos unos a otros, para salir adelante de estas cuatro crisis que agobian a Quintana Roo: de salud, económica, de inseguridad y política. Somos oposición, pero no obstrucción para su trabajo, señor gobernador. Tenemos que recuperar ese poderío económico que teníamos antes de la pandemia”.

Creemos alianzas

José Luis Guillén López, Movimiento Auténtico Social

“Lo más importante es crear alianzas para consolidar la reactivación económica, iniciada por esta administración”.