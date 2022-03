8M: Todas en un solo grito.

El Día Internacional de la Mujer se conmemora cada año el 8 de marzo desde 1975, fecha en que las Naciones Unidas decidieron denominar este día en honor a las mujeres trabajadoras; sin embargo, hay que regresar 100 años la historia para entender el 8M que se ha convertido en emblema de la lucha feminista.

Actualmente son miles de mujeres las que dominan el medio artístico, productoras, directoras de cine, actrices triunfando en el mundo entero, atletas, luchadoras, boxeadoras, escritoras, escenógrafas, vestuaristas, cantantes, compositoras, reporteras, bailarinas, pintoras, muralistas, graffiteras, cirqueras y más, el género femenino ha logrado grandes aportaciones en el mundo del arte y en un sinfín de ramas que hace años era trabajo de hombres.

Este día justamente se celebra la igualdad y se alza la voz en un solo grito a favor de los miles de millones de mujeres que hay en el mundo, se alza la voz por un mundo sin violencia de género, porque todas de alguna u otra manera tenemos algo que contar.

Algunas de estas mujeres comparten con Novedades Quintana Roo su postura de frente al Día Internacional de la Mujer, 8M.

“Mentiría si dijera que no he tenido nunca un percance por ser mujer, o si digo que nunca me ha acosado nadie, pero antes no se usaba que uno denunciara que era acosada, así que de repente estás fuera de tiempo, las personas importantes del medio que me acosaron ya se murieron, desde luego a la gente que me acosó siempre dije: no gracias, y pagué las consecuencias, me eliminaron de algunos proyectos.