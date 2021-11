Con eventos y manifestaciones se recordará el 9N en Cancún

Activistas y afectados de la represión del 9 de noviembre de 2020, dieron a conocer las actividades que realizarán a un año del ataque a balazos de elementos policiales para disolver una manifestación en la explanada del Palacio Municipal de Cancún.

Los activistas informaron que las actividades comenzarán a las 6:00 de la mañana del 6 de noviembre con una rueda de prensa en la explanada del Palacio Municipal, con la presencia de miembros de la organización Amnistía Internacional, informó Wendy Andrea Galarza Herrera, miembro del Comité de Víctimas.

Al día siguiente, habrá una campaña gráfica en el parque de Las Palapas, con el objetivo de llamar la atención de los habitantes.

El 8 de noviembre convocaron a una manifestación, que empezará desde la glorieta de la avenida Kabah con López Portillo hacia las instalaciones de la Fiscalía en Cancún, a las 5:00 de la tarde.

“En esta manifestación estaremos familiares y amigos de Alexis, porque ese día se cumple un año de su feminicidio y del cual, hay que recalcar, que tampoco hay justicia ni verdad. Y, al final de cuentas, el pedir justicia por este caso fue lo que desató todo y que nos respondieron con balas”.

El 9 de noviembre, que es la fecha en que la represión policial cumple un año, se realizará un concierto con Francisco Barrios “El Mastuerzo” -integrante de la banda Botellita de Jeréz-, así como Mechi Manghi, Changa sound, The Ruckers, a partir de las 5:00 de la tarde en la explanada del Palacio Municipal de Benito Juárez.