A brillar los mágicos

Quintana Roo se presenta en la Tercera Edición del Tianguis Internacional de Pueblos Mágicos de México, desde hoy hasta el domingo, en Texas, Estados Unidos. Es uno más de los 177 destinos nacionales con dicha denominación. Uno más, pero no cualquiera: es el líder por su diversidad, oferta y encantos. El Caribe mexicano lleva la batuta.

En la delegación local destaca Cozumel (el más reciente de los mágicos) que compartirá su cultura, tradiciones y belleza natural. Es uno de los “motivadores de viaje” con mejores números: el año pasado el municipio de Juanita Alonso cerró con un millón 33 mil 420 turistas, una derrama de 944 millones de dólares y una ocupación promedio de 65.9%, de acuerdo con la Secretaría del sector.

En 2023 Quintana Roo cerró con 5.8 millones de cruceristas, cuando sólo Cozumel captó poco más de 4 millones de pasajeros a bordo de mil 156 barcos, lo cual representó un crecimiento de 38% en pasajeros y de 3.7% en número de embarcaciones, respecto de 2022. Brillante: en plena pandemia los pronósticos advertían “varios años de sequía”. No pasó.

El equipo de la presidenta Juanita Alonso tiene programada diversas citas: Agencia Mezquital Tour, Amapa Tour, Amav Destinos Mextravel, Amtave, CCRA Internacional, City Explorer-Turismo, Cruise Planners, Dream Vacacions, Excellent Escapes Travel, Geotravel, Inc., For The Love Of Mexico Travel, Asian Travel, Tentations France y Unique Romance And Adventure Travel. Todo listo.

Desde 2001, Pueblos Mágicos ha sido una estrategia orientada a estructurar una oferta complementaria y se diversifica hacia el interior, donde los atributos históricos y culturales de las localidades cobran relevancia. Y Cozumel tiene todo aquello.

En los últimos años, Pueblos Mágicos no sólo se presume como parte de un nuevo rostro turístico, sino como esa estrategia que eleva niveles de bienestar, genera empleos, fomenta la inversión y optimiza el aprovechamiento racional de recursos y atractivos, con la actuación más integrada de los actores de la sociedad.

Quintana Roo acapara los reflectores del mundo. En la víspera, la gobernadora Mara Lezama, en una reunión con Julia Simpson, presidenta del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC), subrayó que en el estado el turismo es el motor de la economía y una fuente de ingresos para miles de mujeres y hombres que, a través del Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo, ven cómo la prosperidad se vuelve compartida.