A cada “capillita” le llega su fiestecita

La fuerza del sistema presidencial se basa en un cambio de líder, de criterio, de persona, para que con las actuales y futuras generaciones, se restablezca un desarrollo positivo en lo económico, en lo político, en lo social y en lo cultural, algo tan sencillo como lo es la vuelta que da el planeta todo los días, ya que la república existe desde la época de los griegos, desde hace más de 5 mil años, y desde entonces, siempre se respetó el derecho al voto del individuo, es decir, del pueblo.

Y en la historia del mundo hemos visto, lamentablemente, como asesinaron en Estados Unidos al señor Robert, al señor Lincoln, al señor John y a un sin número de políticos en los últimos años, lo que ha cambiado en muchos sentidos la evolución del Estado de Derecho, ya que hasta ahora nadie sabe quiénes quienes fueron los asesinos de estos personajes.

Y es aquí donde vemos, en un nivel nunca antes visto, que la osadía y el factor ambición, los han vuelto unos depredadores resentidos, por ello debemos encontrar las mejores soluciones, ya que todo lo que llega se va, y si es el mexicano un pueblo noble y el ejército también, basado en sus principios nacionalistas, sus leyes y su constitución, pues es un pueblo que tiene y merece el respeto del mundo.

Cuando un pueblo se prostituye, por dinero o por poder, pierde su ubicación en el universo, pero cuando se siembran cosas positivas, salen cosas positivas, al igual que cuando se destruye y se causa la muerte de más de 1 millón 200 mil gentes, queda muy clara su negativa ubicación, lo que es inaceptable, además de triste.

Ahí están las realidades, 200 mil muertos a balazos, cerca de ciento y tantas mil gentes desaparecidas, o sea, realmente es algo que nunca soñamos que podía pasar en México.

En este momento, los zares de los cárteles de drogas, están en una situación que puede ser muy, pero muy lamentable para ellos.

Y para los que amamos la justicia y el Estado de Derecho, están claras “las actuaciones” de todos sus “asociados”, por sus asociaciones delictuosas con estos grupos.

El señor Evo Morales tiene orden de aprensión y va extraditado a Estados Unidos, al igual que le pasó a Antonio Noriega y lo mismo al vicepresidente de Guatemala recientemente, así es que lo mismo les sucederá a todas la personas o personajes que violen o cometan algún delito grave.

Recordemos lo que dijo y prometió la directora de la DEA, “esperamos que ya pronto su luna de miel, se acabé”.

Rumores que dejan dudas

Con respeto al señor Harfuch, es necesario mencionar que salieron unas notas por ahí, diciendo que tenía relación con ciertos cárteles, lo importante aquí es que se aclaren estos rumores, ya que de otra manera esto sería fatal, que México tuviera otro García Luna.

Lo mejor será que lo aclaren porque quien no presenta objeción alguna y se mantiene callado, da a entender que muestra su aprobación a lo que se dice, es decir, “el que calla, otorga”, y eso no es bueno para nadie.

Invadido el país por los zares del narco

Por considerar de importancia dar a conocer como se encuentra actualmente el país, es que consideramos reproducir la gráfica donde se señala claramente por cual cártel se encuentra invadido cada estado de la República Mexicana.

La supremacía del pueblo

Una ancestral historia jurídica nacional nos adoctrinó a los abogados diciendo: que la voluntad general del gobernado se expresa siempre en la ley. La ley por consecuencia no es pues dictada por la autoridad o gobernanza. El soberano que la promulgó en México es decidida y perpetuamente “el pueblo”; constituido por la totalidad de los ciudadanos, opositores o no. El pueblo sometido a las leyes debe ser su autor, así lo mandata nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La voluntad del pueblo no es la voluntad del Poder Ejecutivo o del Poder Legislativo, es la voluntad del Pacto Federal. Las autoridades o gobernantes no son unos mandatarios de la supremacía del pueblo, por consecuencia lógica jurídica, esos mandos o representantes son los encargados de cumplir el orden constitucional, la función en una buena y no arbitraria o indolente gobernanza es transmitir y cumplir las órdenes recibidas por la Carta de Carranza y ejecutarlas de manera fiel. Salus populis suprema lex est.

La Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, acudiendo y acatando el pensamiento de nuestros ilustres catedráticos universitarios como Néstor de Buen Lozano, Ignacio Burgoa Orihuela, Ricardo Franco Guzmán, Fernando Castellanos Tena, Salvador Mondragón Guerra y varios más, sabemos que los siervos de la nación, sean estos funcionarios del gobierno, autoridades o como se les llame sólo deben de mandatar obedeciendo ciegamente a nuestro Pacto Federal.

En ese orden de conceptos el Poder Ejecutivo Federal no tiene poder por sí mismo, esa gobernanza es la intermediaria entre el pueblo y la ley a la que debe de obedecer. Esa ley obliga a pueblo y autoridad a cumplir lo ordenado por el Pacto Federal.

Por tanto, el Poder Ejecutivo Federal, hoy representado por la Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, sólo debe de guiarse por la voluntad general del pueblo, sea éste opositor ideológico o no, e impedir que se imponga cualquier interés político como es el caso del pensar de la Cuarta Transformación de la República, en esa aprobada y reprobada Reforma Judicial.

Si fuera el remoto caso que la Primera Magistrada de la Nación tuviera una voluntad política opuesta a la de la supremacía del pueblo, tendría ella la insana pretensión de sustituir a esa voluntad del pueblo, (la cual incluye a jueces, magistrados, ministros y litigantes), por la fuerza de la sinrazón, lo que llevaría a México a perder la justicia a la que se refiere nuestra Carta Magna.

Es cuánto.

Lic. Alberto Woolrich Ortíz, Presidente de la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, A.C.

Sheinbaum presenta estrategia de seguridad nacional en medio de ola de violencia en Sinaloa (LatinUs)

El plan incluye reforzar la prevención de los delitos y las labores de investigación para combatir a los grupos criminales causantes de los altos índices de violencia en el país

Reuters.- El nuevo gobierno de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó el martes una estrategia de seguridad de cuatro ejes, que incluye reforzar la prevención de los delitos y las labores de investigación para combatir a los grupos criminales causantes de los altos índices de violencia en el país.

El lanzamiento del plan llega cuando México se recupera del asesinato del alcalde de Chilpancingo, Guerrero, quien fue asesinado apenas seis días después de asumir el cargo, y en medio de un incremento de la violencia en Sinaloa, histórica cuna de los jefes del narcotráfico.

"¿Qué vamos a usar? Prevención, atención a las causas e inteligencia, y presencia", dijo la presidenta Claudia Sheinbaum en rueda de prensa, al presentar la estrategia, que tiene el reto de reducir los homicidios dolosos, unos 200 mil en los casi seis años de gestión de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador.

Asimismo, aseguró que "no va a regresar la 'guerra contra el narco' de (Felipe) Calderón (2006-2012), no buscamos ejecuciones extrajudiciales, que era lo que ocurría".

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, enunció los cuatro ejes de la estrategia del gobierno: atender las causas de la violencia, consolidar la Guardia Nacional, usar inteligencia contra el crimen, y que haya coordinación entre las autoridades.

En particular, enfatizó que van a "atender de manera prioritaria a las familias más vulnerables, reduciendo la pobreza, cerrando brechas de desigualdad y generando oportunidades para que las y los jóvenes tengan acceso a una mejor calidad de vida".

"Esto nos permitirá, además, alejarlos de la delincuencia y del reclutamiento de grupos delictivos", sostuvo”.

El funcionario destacó la Guardia Nacional, un cuerpo de 133 mil elementos creado por López Obrador que era civil, pero en septiembre pasó a formar parte del Ejército.

La estrategia de usar a las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública ha creado controversia, lo que se reavivó con la masacre de seis migrantes de Egipto, Perú y El Salvador durante un operativo militar cerca de la frontera sur de México el 1 de octubre, el primer día de mandato de Sheinbaum.

“Es falso que haya militarización, lo que estamos haciendo es aprovechar las capacidades de la Secretaría de la Defensa Nacional para que no importe el tiempo y la Guardia Nacional se pueda consolidar", defendió ahora García Harfuch”.

En el tercer eje, el secretario de Seguridad anunció la creación de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial y una reforma presidencial para crear el Sistema Nacional de Inteligencia.

Por último, prometió una "coordinación absoluta” entre las instituciones del gabinete de seguridad y los gobiernos estatales.

Con medidas similares, aseveró, cuando Sheinbaum fue jefa de Gobierno de Ciudad de México (2018-2023), donde él fue su secretario de Seguridad, los homicidios se redujeron a menos de la mitad.

Tres objetivos principales.

Ante estas acciones, el gobierno tiene tres objetivos principales, según el secretario de Seguridad, y el principal es la disminución de la incidencia delictiva, principalmente de los homicidios dolosos y delitos de alto impacto como la extorsión.

También están "neutralizar generadores de violencia y redes criminales, con atención a zonas de alta incidencia delictiva", y "fortalecer" las capacidades de prevención de las policías.

Con información de EFE

Moody's: Reforma judicial en México afecta la inversión privada y frena el 'nearshoring' (Agencia EFE)

La agencia Moody's advirtió este lunes de que los recientes cambios en el Poder Judicial y la regulación en México están poniendo en riesgo la confianza empresarial, lo que puede afectar gravemente la inversión extranjera y el proceso de 'nearshoring'.

El informe alertó de que la reforma judicial, que establece la elección de jueces por voto popular, junto con los planes del nuevo Gobierno de Claudia Sheinbaum para eliminar organismos autónomos, crea un entorno de incertidumbre que desincentiva la inversión y pone en peligro el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

"Un cambio abrupto en el Poder Judicial y la regulación de México pone en riesgo la confianza empresarial, incluida la inversión extranjera en el país, lo que crea cuellos de botella adicionales que le ponen trabas al 'nearshoring'", señaló el informe titulado 'Las empresas se muestran cautelosas ante el sentimiento de los inversores en 2024-25 tras una profunda reforma regulatoria'.

El 'nearshoring', fenómeno que ha permitido a México atraer inversiones de empresas que buscan manufacturar más cerca de Estados Unidos, enfrenta serias dificultades ante la falta de certeza jurídica que generan las reformas, agregó.

La entrada en vigor del T-MEC en 2020 impulsó este proceso, pero la inestabilidad actual amenaza con revertir estos beneficios, según Moody's,La agencia no descarta que la incertidumbre jurídica pueda derivar en cambios en el T-MEC si la relación comercial con Estados Unidos y Canadá se ve afectada por un ambiente de negocios menos atractivo para la inversión.

Moody's pronosticó un entorno "difícil" para las empresas mexicanas en 2024-2025.

La incertidumbre regulatoria llevará a las compañías a ser más cautelosas con sus inversiones, acumulando efectivo en lugar de iniciar nuevos proyectos.

Esta cautela empresarial afectará el crecimiento económico, que la agencia estima será de solo 1,5 % en 2024 y 1,3 % en 2025, cifras muy por debajo del 3,2 % registrado en 2023.

El informe también prevé una desaceleración en el consumo interno, lo que impactará a grandes empresas de consumo como Grupo Bimbo, Sigma Alimentos y Arca Continental, que enfrentarán mayores costos debido a los incrementos salariales y ajustes en sus márgenes de ganancia.

La agencia también señala que el nuevo Gobierno de Sheinbaum mantendrá su apoyo a las empresas estatales como Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

No obstante, los altos vencimientos de deuda y las restricciones en inversión de capital seguirán afectando los indicadores financieros de estas compañías hasta 2030.

Moody's considera que el éxito económico de México dependerá de la capacidad del gobierno para garantizar la estabilidad regulatoria y la independencia judicial, elementos clave para mantener la confianza de los inversionistas extranjeros y aprovechar las oportunidades del 'nearshoring'.

Lo deseable y el peligro

Es del discernimiento de todos aquellos que hemos tenido el privilegio de acudir a las aulas de estudios superiores que bajo una democracia representativa como la que se debe de vivir en México, suele acontecer que algún presidente, diputado o senador del pueblo, so pretexto de defender la voluntad general, buscan solo su provecho o beneficio propio, poniendo el poder que se les confirió al servicio de sus intereses personales, particulares o partidistas.

La democracia representativa siempre debe de buscar y, ello es lo sano políticamente, evitar divisiones y confrontas, toda vez, que no está en la naturaleza de su gobernanza el crear una división entre su interés personal y el interés de ejercer y mantener un poder en contra del de proveer un servicio y justicia al pueblo soberano.

La Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, debe de actuar siempre acorde a la tradición de justicia y no acorde a la usanza de aquellos que efectuaron malos actos de gobierno en contra de la voluntad soberana del pueblo, en caso supuesto de no ser así, solo imitaría a aquellos pésimos gobernantes.

Como Presidenta Constitucional debe de evitar hacer valer su voluntad que sólo tendería a obtener una ventaja o beneficio particular.

Aquellos letrados que adquirieron conocimientos en un recinto de enseñanza superior, solo desean, que durante los próximos seis años, la Primera Magistrada de la Nación, evite caer en la tentación de someter su voluntad a los diputados y senadores que conforman el grupo parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), lo que conllevaría sólo a buscar mantener unos insanos privilegios. Siempre su actuar debe de encontrarse dirigido a acatar la voluntad del pueblo soberano (ahí se incluye a la oposición).

Para evitar las insanas ambiciones de caer en una mala gobernanza, solo cabe acatar la siguiente eventualidad: que la voluntad del pueblo soberano se imponga directa y continuamente al mal actuar de aquellas catervas de malos gobernantes. Esta sería una forma de gobernar con probidad política, sea dicho lo expuesto con respeto a su alta investidura; sólo así podría ejercer una verdadera democracia, acorde siempre con los postulados de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, toca así lo deseable de una buena manera de conducir los destinos de México y el peligro que conlleva actuar en sentido inverso.

Es cuánto.

Lic. Alberto Woolrich Ortíz, Presidente de la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, A.C..

