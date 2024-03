Para promover las buenas prácticas a favor del cuidado al medio ambiente y el agua surgió la guía del turista responsable que cuenta con 10 puntos en los que se brinda información y consejos para cuidar los destinos de Quintana Roo, misma que lanzó Centinelas del Agua.

Alejandro Tamayo, director de Centinelas del Agua, destacó que son acciones sencillas que pueden realizar en su visita al destino y que no siempre conocen pero que se adoptan de una manera sencilla como lo son el ahorro del agua, plásticos de un solo uso, energía eléctrica, por mencionar algunos, y que a están visibles en los ferrys que cruzan a las islas de la entidad.

“Estos tips que lanzamos como parte de un programa de turismo sustentable, es fomentar la corresponsabilidad del turista, del cuidado y contribuir a la conservación de los recursos naturales del Caribe Mexicano, sobre todo ante los esfuerzos que ya hacen las cadenas hoteleras y los que aquí habitan”, agregó.

Para ello se busca hacer más alianzas para llegar a más puntos y que los turistas sepan de la importancia que tiene no solo el no contaminar con residuos sólidos o preservar el agua, sino también la no contaminación.

A favor del medio ambiente, lanzan la guía del turista responsable en Q. Roo / (Foto: Sipse)

Recordó que muchos visitantes que llegan, les gusta conocer los cenotes, pero no conocen las buenas prácticas para no afectar los canales de agua dulce que tiene la Península de Yucatán.

“El estarles mencionando que no ingresen con químicos como gel, desodorante, maquillaje, bloqueadores, que llegan a contaminarlos, conocer aquellos que cuentan con buenas prácticas y también llevarlo al mar al tener un sistema arrecifal”, explicó.

Ya fuera del mismo están acciones como tener un termo para evitar comprar botellas plásticas de agua, no dejar prendidos los aires acondicionados en los hoteles, con ello disminuyen las huellas de carbono y no alimentar a la fauna.