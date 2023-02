A la baja la aprobación del sexenio de AMLO

Por los últimos datos, que el diario El Financiero ha dado a conocer, demuestran que el favoritismo hacia AMLO se está terminando, ya que la desaprobación a su mandato sigue creciendo de acuerdo con la última encuesta realizada por ese medio.

La encuesta señala que, el 45 por ciento de los ciudadanos desaprueba el mandato de AMLO, el nivel más alto en todo lo que va de su sexenio.

En agosto y octubre pasado se habían tenido los índices de desaprobación más altos, con un 43 por ciento. Sin embargo, en enero de este 2023 incrementó.

La opinión de las y los mexicanos sobre algunos atributos de López Obrador, registraron un cambio para mal entre diciembre y enero. Por ejemplo, en el tema de la honestidad, la opinión favorable al mandatario pasó de 57 a 52 por ciento; la de liderazgo, de 52 a 48 por ciento, y la de capacidad de resultados, bajó de 45 a 39 por ciento.

Al preguntar cómo calificarían el desempeño del gobierno en materia económica, la opinión favorable bajó de 41 a 31 por ciento, de diciembre a enero.

Lo que reflejó en buena medida, las dificultades de la ‘cuesta de enero’. Por otra parte, la opinión negativa subió de 46 a 52 por ciento.

Carta dirigida a nuestro auditorio (seguimos y seguiremos)

Carlos Alazraki

Estimados amigos, heme aquí, como cada jueves, escribiendo mi carta semanal.

Antes de comenzar a escribir los temas relevantes de la semana, para mí es muy importante platicarles mis sentimientos al escribir por primera vez en un medio no tradicional como es Atypical Te Ve.

En esta carta semanal el que escribe es mi corazón, no mi mente, así que prepárense para escuchar a mi corazón.

Lo primero que me viene a la cabeza es Diario Monitor de José Gutiérrez Vivó, efectivamente mi debut de comentarista hace muchos, muchos años, sin la visión de la directora Editorial de Radio Monitor, la talentosísima Yessica Miranda, jamás hubiera sido columnista.

Siguiendo en el mismo tema:

Calculo que llevo unos 25, 30 años de columnista editorial, La Crónica, La Razón y finalmente El Universal.

Durante estos años no puedo más que agradecer al talentoso y valiente amigo Iriarte, sin duda que los consejos que Pablo muy amablemente me enseñó, han servido para que mi columna se diferencie de otros talentosos colegas.

Y ahora los invito a varias reflexiones:

¿Por qué me corrieron del Universal? La verdad no tengo idea. Y la neta, tampoco me importa.

¿Quién me corrió? Es irrelevante, no importa.

¿Me van a callar la boca? Por supuesto que no.

¿Voy a seguir escribiendo? Por supuesto que sí.

¿Vas a cambiar tu forma de expresarte? ¡Claro que no!, es la única manera que se hablar.

¿Cambiaran mis ideales hoy más que nunca? ¡Jamás!

El 14 de febrero, Atypical cumplirá sus primeros dos años de vida, creamos este medio por una sola razón, ser una oposición crítica, exactamente con la misma fuerza opositora que Andrés fue, cuando fue opositor.

Atypical Te Ve nació para defender nuestras libertades, nuestra democracia, nuestra libertad de expresión y defender por encima de todo la división de poderes. Y créanme así seguiremos siempre.

Y por último:

Mi enorme agradecimiento para todos ustedes, sin ustedes Atypical Te Ve no llegaría en solamente dos años, a 637 millones de views.

A un millón y medio de suscriptores.

A conjugar al enorme elenco de talentos que están luchando por la misma causa.

Y mi agradecimiento sin recibir un solo centavo, al extraordinario equipo de colaboradores que dan su vida todos los días por este proyecto.

A mis cuatro amigos que me han ayudado con su granito de arena para poder cubrir las quincenas.

Y a todos ustedes querida familia Aypical, mil, mil gracias por su apoyo. Mil, mil gracias por su cariño, por su solidaridad, por sus aportaciones y por esa bellísima comunidad de amigos que hemos formado.

Por nuestra parte prometemos seguir creciendo, creciendo en talentos, creciendo con nuevos programas y seguir creciendo nuestras redes sociales.

Y lo más importante, seguir luchando para que Morena y la 4T, se vayan al carajo en el 2024.

Y por último:

¿Saben lo que mi corazón está sintiendo?, Mucha felicidad.

Una felicitación al señor Alazraki y a todos los que amamos a México, ya que para nosotros el país es primero, principalmente por no caer en la tentación de formar carteles políticos o ser parte de los miembros de carteles políticos, lo que es una ventaja ya que la verdad siempre, siempre, va a ser la verdad.

Entonces eso va a ser algo que paulatinamente con el tiempo, a quien por ahora está en el poder, irá cercándole las 96 mil mentiras que ha dicho cuatro años, por lo que esperamos que se cumpla el ciclo de que lo que sube, baja, y cuando este señor este a la baja y baje, lo más probable es que tendrá que enfrentar ir a la cárcel, debido a tantas delincuencias que ha llevado a cabo.

La “Mansión del Bienestar” en Houston, del hijo de AMLO ha sido otra historia

José Ramón López Beltrán y su esposa Carolyn Adams ocuparon la llamada “Casa Gris”. El 16 de agosto de 2019, ese mismo día, coincidentemente, una filial de Baker Hughes en Estados Unidos firmó un contrato con Pemex Procurement International (PPI) en su sede en Houston.

Así lo revelaron nuevos documentos obtenidos por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

Se muestra que en los dos meses siguientes (entre el 23 de agosto y el 23 de octubre de 2019), PPI asignó a dos filiales de Baker Hughes otros siete contratos.

En conjunto, sumaron 1 millón 94 mil dólares, equivalentes a más de 20 millones de pesos. Ese monto es distinto a los contratos que reveló en 2022 el MCCI.

La asignación y firma de los nuevos contratos se realizó en Estados Unidos, en los días en que el dueño de la “Casa Gris” era Keith Schilling, quien era uno de los presidentes de Baker Hughes en Canadá y, a la par, director comercial y de ventas en el área de Houston.

Donde está la sede de Pemex Internacional (PPI), según difundió el propio ejecutivo en su perfil de LinkedIn.

En febrero del 2022, luego de que MCCI y Latinus publicaron el reportaje de “La Casa Gris”, Baker Hughes negó que la división de su compañía en EU hubiera tenido negocios con Pemex.

Bob Pérez, presidente de Baker Hughes en México y Latinoamérica, descartó que hubiera conflicto de interés. Sin embargo, los nuevos documentos obtenidos por MCCI contradicen la versión de la empresa.

En una revisión a más de 200 expedientes, se encontró que Pemex Internacional no sólo asignó y firmó contratos en 2019 con la división de Norteamérica de Baker Hughes, sino que también lo hizo en los años siguientes.

En la revisión se identificó que entre 2019 y 2021, PPI firmó en Houston con Baker Hughes y sus filiales al menos 11 contratos por un monto que supera los 29 millones de dólares.

Que equivalen a cerca de 600 millones de pesos.

Esta información es parcial, ya que Pemex no ha accedió a revelar todos los contratos de PPI.

El 5 de febrero, se conmemora el aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Venustiano Carranza promulgó la Constitución de 1917, la cual sigue vigente hasta hoy por establecer los derechos y obligaciones de los mexicanos

¿Qué se celebra el 5 de febrero?

El 5 de febrero de 1917, el ex presidente Venustiano Carranza promulgó la Constitución que elaboró en ese año. Meses después, el 1 de mayo de ese mismo año, la carta magna entró en vigor, de acuerdo a los registros del gobierno de México.

Carranza convocó a un congreso constituyente en 1916, con el objetivo de reconfigurar la Constitución Política de 1857. Este hecho fue un resultado directo de los movimientos revolucionarios que comenzaron en 1910, de los cuales el expresidente formó parte. Algunos artículos fueron escritos con ideales libertadores de aquella lucha.

Debido a la Constitución de 1917, Carranza logró asumir la presidencia la misma fecha que entraron en vigor las modificaciones constitucionales: el 1 de mayo del mismo año. Lo anterior es considerado el inicio de una nueva etapa constitucionalista en México.

Los registros de la secretaría de Gobierno señalan que las modificaciones fueron posibles debido a que se tenían algunos antecedentes para su elaboración. Los principales fueron: el Acta Constitutiva de la Federación y la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824; Las Siete Leyes Constitucionales de 1835-1836; las Bases Orgánicas de la República Mexicana de 1843; el Acta Constitutiva y de Reformas de 1847; y la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1857.

¿Qué estableció la Constitución de 1917 y cuántas veces se ha modificado?

La carta magna es la más longeva de la historia en México, pues instauró la división de poderes: el Ejecutivo, Judicial y Legislativo. Con esta distinción la forma de gobierno fue republicana y representativa porque incentivó la no reelección. Reconoció las libertades de culto, expresión y asociación, también estableció la enseñanza laica y gratuita. Otro de sus beneficios fue la limitación de las jornadas laborales a un máximo de ocho horas.

Los aportes que la Constitución de 1917 hizo en su contexto son los cimientos de los derechos actuales. Debido a las reformas de Carranza, los mexicanos de aquella época consiguieron garantías individuales y sociales más consolidadas en comparación con el gobierno del ex presidente Porfirio Díaz.

Aunque estos derechos siguen vigentes, la Constitución de 1917 ha sido reformada en más de 707 ocasiones, de acuerdo con el Senado de la República. Los artículos constitucionales con más modificaciones han sido el 73 (facultades del Congreso), el 123 (trabajo), el 27(régimen de propiedad) y el 89 (facultades del Ejecutivo). Tan solo estos cuatro artículos se han modificado 144 veces, lo que representa el 20% del total de veces que se ha reformado la Constitución.

La Constitución actual está compuesta por 136 artículos y 19 artículos transitorios contenidos en nueve títulos: I. De las garantías individuales. II. De la soberanía nacional y de la forma de gobierno. III. De la división de poderes. IV. De las responsabilidades de los funcionarios públicos. V. De los Estados de la Federación. VI. Del trabajo y la previsión social. VII. Prevenciones generales. VIII. De las reformas a la Constitución. IX. De la inviolabilidad de la Constitución.

Ironía del Ejecutivo en el aniversario de la Constitución

Resulta ser una verdadera ironía que los Siervos de la Nación de ésta Cuarta Transformación de la República, -que afirman saber todo acerca de las condiciones en que se deba aplicar la ley y que con frecuencia sostienen que una de las principales razones por las que odian el pasado es porque en dicho pretérito los gobernantes no aplicaron la Constitución- se encuentren entre los últimos en percibir que nuestra Carta Republicana se haya anunciando el final de su propio discurso.

Es comprensible que políticos como Andrés Manuel López Obrador, con intereses diferentes a nuestro Pacto Federal puedan pensar que todos los abogados deberíamos estar interesados también en su forma de cavilar, actuar y gobernar y que lo que es bueno para la Cuarta Transformación de la Nación es bueno para todos y en especial para México.

Pero lo que resulta particularmente interesante es la ceguera jurídica que denotan nuestros gobernantes y es que piensan que su muy particular modo de percibir el pasado es esencial para el futuro de nuestro México.

Si verdaderamente Andrés Manuel López Obrador en su calidad de presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, quisiera aprender del pasado (y del presente) tendría que saber que el Estado —su Estado— se encuentra limitado por el Derecho inserto en la Carta de Carranza y que en esa Suprema Ley en el ayer se le enriqueció con la inclusión de derechos sociales, por ende esa Carta Republicana no es política ya que en 1917 se le convirtió en Ley Suprema con particulares y definidos intereses político-sociales.

Para conocimiento de Andrés Manuel a la luz de la doctrina de las ciencias político-sociales, se ha demostrado dialécticamente en el pasado y en el presente la distinción esencial que existe entre lo que él supone ser un documento puramente político para utilizarlo exclusivamente a efecto de llevar a cabo sus fines de gobernanza y la Constitución Político-Social; el instrumento de López Obrador pertenece muy al pasado y eso no corresponde ya a nuestra época; la Constitución de Carranza es hija de nuestro tiempo y se proyecta hacia el brillante porvenir de nuestra patria.

La Abogacía Independiente de la República quisiera que el saber del Poder Ejecutivo Federal alcanzara a comprender que el documento histórico de 1917, que en pocas horas celebra un aniversario más, expresa el sentimiento y necesidad del pueblo, sus mejores ideales de justicia y reivindicación, los cuáles encausan adecuadamente a la soberanía dentro del orden y la legalidad.

Si ello algún día ello lo pudiera identificar Andrés Manuel López Obrador, lograría que todos los mexicanos en diáfana conjugación de intereses nacionales, conjuntamente con el Poder Ejecutivo asegurarían el ejercicio normal de nuestras instituciones republicanas y se garantizaría con ello el derecho inalienable de los mexicanos para lograr un verdadero avance en bien de toda nuestra Patria.

Es cuanto.

Lic. Alberto Woolrich Ortíz, Presidente de la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, A.C.

Por qué los “sabotajes” al Metro afectan el bolsillo de la ciudadanía, según Raymundo Riva Palacio

Las autoridades de la CDMX han atribuido las múltiples fallas ocurridas en el Metro a la oposición e incluso al crimen organizado

El primer mes de 2023 representó un periodo con múltiples incidentes y complicaciones en el servicio del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México.

Ante la frecuencia con la que se reportaron fallos en la red de transporte, el gobierno de la capital encabezado por Claudia Sheinbaum planteó la posibilidad de que todo fuera resultado de una serie de “sabotajes” para desprestigiarla a ella y al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Por su parte, el director del Metro, Guillermo Calderón, argumentó que eventos como el robo de cable en el STC pudieron ser orquestados por grupos del crimen organizado.

Una de las medidas más destacadas que coordinó la administración de la CDMX, con el respaldo del gobierno federal, fue el despliegue de más de seis mil elementos de la Guardia Nacional para resguardar las instalaciones del Metro. A pesar de la presencia de los uniformados, los “atípicos” sucesos no se han detenido.

Ante tal situación, el periodista Raymundo Riva Palacio explicó por qué estos incidentes tendrían un impacto directo en la economía de la población mexicana.

En su más reciente columna para Eje Central, el también analista político especificó que la narrativa del gobierno capitalino, bajo la cual todas las fallas serían producto de un sabotaje, tendría dos principales consecuencias. La primera es que reflejaría que los “presuntos actos criminales tienen postrado al gobierno capitalino”, pues no se han encontrado a los autores intelectuales y materiales de dichos actos.

Respecto a la segunda, Riva Palacio comentó que el defender que todo forma parte de una campaña de desprestigio resulta “temerario”, pues los daños por sabotaje “no están contemplados en el seguro contratado para este transporte público”. En consecuencia, todos los costos de las reparaciones necesarias “tendrán que ser pagados por los contribuyentes”.

Según el texto referido, la póliza de seguro del Metro fue renovada este año bajo las mismas condiciones que la de 2022, la cual “no incluye los delitos de sabotaje o terrorismo entre los ramos que cubre”.

La póliza autorizada por la oficial mayor de la Secretaría de Hacienda, Thalía Lagunas, cubre incendios, terremotos y “otros riesgos catastróficos”, así como sucesos relacionados con responsabilidad civil y riesgos profesionales, además de daños a terceros.

Clasificar las fallas como consecuencia de un “sabotaje” provocaría, entonces, que no fueran aplicables los “800 millones de pesos que cubre el seguro por colisión y descarrilamiento” para solventar las reparaciones del accidente del 7 de enero en el que perdió la vida la joven Yaretzi Adriana Hernández.

“Si hay sabotajes pero no hay responsables, ¿por qué quienes pagamos impuestos tenemos que cubrir la incapacidad de la autoridad capitalina para encontrar a los culpables de esos actos y que reparen el daño causado?”, cuestionó el periodista.

Sumado a lo anterior, las cláusulas de la póliza contemplarían dos millones de pesos de suma asegurada por persona y un millón para gastos médicos. No obstante, “no están cubiertas las personas que murieron o resultaron heridas en los diferentes incidentes”, pues Claudia Sheinbaum y los demás funcionarios de su gobierno han mantenido la postura de que “no fue culpa o responsabilidad del Metro, sino de personas que atacan políticamente a López Obrador”.

Pese a que el gobierno de la CDMX anunció que el presupuesto del Metro para 2023 sería mayor que en años recientes (19 mil 700 millones de pesos), Riva Palacio consideró que resultaría insuficiente para el mantenimiento del Metro, por lo que hay una gran probabilidad de que continúen los incidentes.

Para que esto fuera cubierto por la Aseguradora Agropecuaria y de Bienes Patrimoniales (Agroasemex) se tendría que reconocer la responsabilidad del Metro en los sucesos descritos en la póliza, pero resultaría contradictorio a la versión ampliamente difundida por la mandataria.

“Sheinbaum se metió en una trampa y al parecer no ha caído en cuenta”, aseveró el periodista.

Se debe llevar a cabo una verdadera investigación, a fondo, para que los resultados muestren a todos los responsables de esta tragedia, ya que deben ser encarcelados como los responsables de homicidios involuntarios, o a lo mejor muy voluntarios, ya que recordemos que en este país eres culpable hasta que demuestres lo contrario.

Las razones que declararon inaplicable el “Plan B” de la reforma electoral

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf) declaró el jueves inaplicable la primera parte del conocido Plan B de la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Ante este hecho, surgieron las preguntas sobre cuáles fueron las razones que llevaron al Tepjf a tomar esta decisión.

¿Cuáles son estas razones?

Una de ellas es que consideran que las modificaciones hechas a la Ley General de Comunicación Social, incumple con la regla de los 90 días para ser aplicada en un proceso electoral, por lo que no podría ser aplicada a las elecciones de Coahuila.

Los magistrados explicaron que las modificaciones a la mencionada ley se publicaron en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 27 de diciembre de 2022 y el proceso electoral en Coahuila inició en enero de 2023, dejando así en claro que no se cumple el plazo de 90 días.

A ello, también se suma que el Tribunal Electoral determinó que no se podrá aplicar la normativa en la que se modifica el concepto de “propaganda gubernamental”.

Por esta razón, no podrá ser aplicada en las elecciones federales de 2024.

Por irregularidades en Pdvsa, un ex viceministro chavista pidió a la justicia española que cite al dictador Nicolás Maduro

El ex viceministro venezolano Javier Alvarado Ochoa ha pedido que el dictador de su país, Nicolás Maduro, sea citado como imputado o testigo en la causa judicial abierta en España por supuestas operaciones irregulares de la petrolera estatal, Pdvsa.

Alvarado Ochoa fue viceministro de Desarrollo Eléctrico en la época del anterior jefe del Estado de Venezuela, Hugo Chávez, que gobernó entre 1999 y 2013, cuando murió.

La defensa del ex viceministro ha presentado un escrito en la Audiencia Nacional española, al que tuvo acceso la agencia de noticias EFE este viernes, en el que considera necesaria la declaración de Maduro y del antiguo alto cargo de Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa) César Rincón, a raíz de un informe policial del pasado verano.

Argumenta que la policía española atribuyó a Maduro, en dicho documento, “responsabilidad en los hechos objeto de la instrucción” en su condición de “director miembro de la junta directiva de Pdvsa” en 2012.

La defensa se basa en que el informe “alude reiteradamente a la responsabilidad directa de los miembros de la junta directiva de Pdvsa en las operaciones de compra” investigadas, al ser “plenos conocedores” de las mismas.

Solicita, asimismo, la declaración de César Rincón, que tuvo cargos en la gerencia de Pdvsa y de Bariven, su filial de compras, por haber intervenido supuestamente en “operaciones de compra” que figuran en la causa “por más de 615 millones de dólares”.

La jueza Tardón investiga en esta pieza del denominado “caso Pdvsa”, tras una querella de la compañía, supuestas “operaciones de disimulación y camuflaje, con la finalidad de defraudarla y obtener un beneficio ilícito”, que se habrían llevado a cabo “mediante un entramado de sociedades mercantiles y personas interpuestas”.

La demanda sostiene que los “beneficios ilícitos” obtenidos por la supuesta “organización criminal” fueron, al menos en parte, “blanqueados” en España, según uno de los autos de la magistrada.

Por otra parte, la compañía estatal venezolana Petróleos de Venezuela SA solo permite que Chevron y petroleros cubanos ingresen a su puerto principal después de que su nuevo jefe congelara los contratos comerciales.

La decisión del presidente de Pdvsa, Pedro Tellechea, de suspender los contratos a la espera de una auditoría ha detenido la carga y descarga de petróleo y productos derivados en el puerto de José, en el oeste de Venezuela, excepto para Chevron y la naviera cubana Cubametales, según dos personas familiarizadas con la situación. Pdvsa declinó una solicitud de comentarios.

La decisión de la compañía está interrumpiendo las exportaciones de Pdvsa porque los trámites de venta están suspendidos a la espera de las firmas de los gerentes entrantes, dijo una de las personas. Tellechea ordenó la auditoría tras acusaciones de pérdidas en envíos totalmente cargados pero no totalmente pagados.

Los contratos de Chevron no se han visto afectados. Hasta ahora, ha exportado 1,5 millones de barriles de crudo Hamaca desde Venezuela desde principios de enero.

Cuando Tellechea asumió el mando de la empresa petrolera estatal el 6 de enero, anuló los contratos comerciales y suspendió las decisiones que supuestamente comprometían los recursos financieros de la empresa.

El nombramiento de Tellechea por parte de Nicolás Maduro es la decisión más reciente que ha sacudido la compañía que proporciona la mayor parte de las ganancias extranjeras del régimen en dificultades. Venezuela producía alrededor de 660.000 barriles por día a fines del año pasado, frente a los casi 3 millones de barriles de hace una década.

(Con información de EFE)

Esto es otro ejemplo, otro botón, de la putrefacta manipulación que tienen todas estas gentes en el mundo, por su ambición de poder y riqueza, que recuerden que tanto Stalin, como Lenin, como Marx o como Perón, han acabado en una situación muy negativa, por haber engañado a sus pueblos.

Pueblos que afortunadamente reaccionaron, y en su momento, quitaron del poder a toda esta bola de masiosares.

Todo tiene su final

México es un país en el cual siempre se ha tenido la fortuna de que sea el pueblo el que elija y decida, a través del libre albedrio con el voto, la creación de una república, que en conjunto con las instituciones, nos hacen respetables en la comunidad mundial.

Y es por ello que se tienen que retomar las cosas y los principios, que son las bases del respeto a la patria y a la constitución, que se han perdido, y todo eso, además de todas las cosas que han hecho mal esta bola de gentes, “bichos raros”, pues pronto tendrá que ser revocado, ya que la popularidad que están teniendo, por ahora, todos estos diablos, les permite actuar con impunidad, debido también a los puestos que tienen, pero una vez que el fuero del que gozan desaparezca, toda esta bola de bestias serán tratados como lo que son y como lo que siempre han sido, unos ciudadanos de tercer nivel, de cero cultura, ambiciosos y mitómanos que están perdidos en su humanidad.

Y ya faltan pocos meses para que termine el peor sexenio que ha existido y ha vivido la República Mexicana, los que amamos y respetamos al país tenemos la responsabilidad de no permitir que sigan haciendo este tipo de estupideces, pedimos respeto a nuestras instituciones como lo es el Instituto Nacional Electoral, ya que este es un garante de la existencia de la democracia en México y en cualquier país.

Es por ello que los mexicanos ya no podemos permitir que estas actitudes prevalezcan tratando con ello hacerle daño al país.

