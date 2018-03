El PRI, “estas ruinas que ves”

El PRI sigue en su derrumbe interno en Quintana Roo, con enfrentamientos entre grupos por el “agandalle” de candidaturas entre sus “destacados” militantes y con un discurso que no sólo no corresponde a su actual circunstancia, sino que abona más a su hundimiento; por ejemplo, la candidata tricolor al gobierno de la capital, Othón P. Blanco, María Hadad Castillo, dijo este jueves que “todos los partidos están llenos de priístas, pero los que se van son los que nosotros ya no queremos”; vaya manera de “sumar” adeptos a su causa.

La virtual candidata aseveró lo anterior en una entrevista televisiva en la que pretendió explicar que en su planilla se respetarán los acuerdos de otorgar espacios a todos aquellos que legítimamente han manifestado su interés de contender en el proceso local en el que se renovarán las once presidencias municipales de la entidad, pero con el “dislate” cometido en el programa televisivo local, lejos de amainar la “revolución” interna, terminó por desatarla abiertamente.

El título de esta colaboración, tomado de la brillante novela de Jorge Ibargüengoitia (aunque la trama verse sobre otros avatares) coincide perfectamente con lo que ocurre en el tricolor, en donde la próxima semana se anunciarán numerosas renuncias no sólo a las futuras campañas, dejando solos a los futuros candidatos, sino además a la militancia misma en el partido; los hechos no son nuevos, ocurren en cada proceso electoral y en todos los partidos, pero no suelen ocurrir en instituciones de las cuales sólo quedan los “despojos.”,

Con un candidato presidencial en tercer lugar (de cuatro, si se considera a los independientes), con grupos enteros saliendo del PRI, con el abierto apoyo de cuadros connotados a candidatos de otras expresiones políticas ¿a qué juega el PRI en el país, en el estado, en los municipios? ¿verdaderamente el empeño de sus dirigentes –y virtuales candidatos– es intentar el regreso al poder, o es repartirse las migajas que puedan obtener? ¿de verdad se han entregado a ese grado al “poder”, a grado tal que posibilitan con su discurso el desmantelamiento del partido? Conste que son preguntas. Aun no inician las campañas, pero todo indica que el PRI acude al proceso derrotado de antemano.