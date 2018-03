Candidatos, el encuentro con el gobernador

Los candidatos de la coalición “Por Quintana Roo al Frente” se reunieron con el gobernador quintanarroense, al final posaron para la fotografía y todos lucieron sonrientes y no es para menos, pues el proceso para la definición de sus respectivas candidaturas fue bastante tortuoso; pero hubo también ausentes y con ello los mensajes políticos estuvieron enviados para todos los atentos de la cosa pública.

Estuvieron los candidatos a cargos locales y federales del PAN, los de Movimiento Ciudadano y los del PRD; todos menos cuatro: José Luis Toledo Medina, virtual candidato a la alcaldía de Benito Juárez, porque hasta el domingo que se realizó la reunión su designación apenas estaba por definirse, Tania Casamadrid Alfaro, futura candidata al municipio de Bacalar, en la misma situación de Toledo Medina; Perla Tun Pech, alcaldesa panista que busca la reelección por Cozumel, pero cuya ausencia evidencia el franco alejamiento con su partido y el gobierno estatal; y por último tampoco estuvo Jorge Portilla Mánica, quien no llegará a la candidatura por la alcaldía de Tulum.

Al mandatario Carlos Joaquín González se le observa al centro, sereno, sin la pose altanera con que su antecesor solía mostrar a sus “gallos”; esa fue la manera en que presentó a los candidatos que apoya (y asegura que no designa), son ellos a los que los partidos políticos escogieron –en teoría– para refrendar por primera vez el triunfo obtenido en 2016 y que posibilitó la alternancia en la entidad. Sus triunfos o derrotas no serán sólo personales, sino la ratificación ciudadana de apoyo o no al nuevo régimen.

La fotografía difundida acaba con las especulaciones, pero el primer mensaje de definición fue enviado desde hace poco más de una semana, cuando en la capital del estado estuvieron en entrenamiento de medios comunicación todos los que posaron junto al mandatario; y es importante decir que esta definición es apenas la primera etapa del proceso, falta por cierto conocer el rumbo que tomarán los que no fueron seleccionados y estará también por verse la capacidad de los operadores políticos para lograr la llamada “operación cicatriz”, evitar las guerras sucias y sobre todo para articular campañas con mensajes efectivos y resultados exitosos; porque los contendientes de “enfrente” no estarán precisamente cruzados de brazos.