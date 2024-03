A todo aquel que hace algún daño, siempre le llega su castigo

Estamos viviendo en una época, en la cual, todos los hombres malos que han hecho cosas indebidas, como lo son las familias que están involucradas en el negocio de las drogas, que son miembros de cárteles y que han exportado drogas a varios países, pues tienen que entender que por todo ello, existen ciertas demandas, y por ello los grupos que atajan este tipo de asociaciones delictuosas, como la DEA, en el momento oportuno van a tomar las medidas correspondientes, contra el “lavado” de dinero y la exportación de drogas, para actuar en contra de los actores políticos del momento, quienes tendrán que responder por su actitud sinrazón, sin justificación y porque no nada más han traicionado a México, sino a todo el mundo.

Ya veremos dentro de poco, que va a pasar, porque la última advertencia de la DEA es muy clara, y esa situación va a ser una realidad, aun cuando este este señor pretenda organizar un golpe de estado, recibirá su castigo en el momento justo, ya que todos los que hayan cometido cualquier tipo de delitos, tendrán que responder por ellos, ya que siempre hemos dicho que la mentira muere, cuando la verdad llega.

Y todos los que están en este tipo de situaciones o circunstancias, sería bueno que pongan sus barbas a remojar, porque la justicia divina siempre llega para aquellos que cometieron delitos como lo es el asesinato, el robo y el engaño, es por ello que precisamente, siempre acaban muy mal. ¡Muerte a los traidores!

Así sea, Saecula, Saeculorum.

In nomine Patris, et Fili, et Spiritus Sancti. Amén.

(Lo que dicen las redes sociales) “Esto sí quiero que lo sepa todo México”

Lean con detalle y atención hasta el final.

"¿Sabes que los hijos de López Obrador se apellidan López-Beltrán?

¿Sabes de dónde viene el apellido Beltrán?

¿Has escuchado al Cártel de los Beltrán Leyva?

¿De dónde crees que era la primera esposa de AMLO?

Sí, de ahí de donde te imaginas.

¿Y quiénes crees que eran los hermanos de la primera esposa?

Exactamente Los Beltrán Leyva.

¿Cómo crees que tantos años sin dar un golpe y viviendo de a rey?

¡Porque en las caravanas de AMLO nadie sospecha que se haría trasiego de droga a gran escala!

Este México está peor que Colombia y así vamos a terminar, con guerrillas civiles para derrocar al narco gobierno.

Ejemplo, AMLO fue a ver a la mamá de “El Chapo”, quien tiene una nuera de apellido Beltrán Leyva.

Les recuerdo, “El Chapo”, se casó con la hermana de la esposa de AMLO, también de apellido Beltrán.

“El Chapo, tiene un hijo de apellido Guzmán Beltrán"

¿Esa no se la sabían verdad?

Pues ya lo saben, así que a hacerlo viral y que todos sepan que hacer en las elecciones.

“Se los dije a tiempo”

(Las cosas que pasan en las redes sociales y que es importante conocerlas, para que cada quien saque sus conclusiones)

Buenas tardes, su servidor Jesús Jaime García Montes.

En agosto, el señor Andrés Manuel López Obrador dijo que yo no era militar y que yo no era General de División Diplomado del Estado Mayor, y el mismo agosto, yo hice mención de que tenía tres videos en donde el salía en Badiraguato, en “La Tuna”, en donde estaba la casa de la señora, la madre de Don Joaquín “El Chapo” Guzmán, y en donde se veía que salía Andrés Manuel, se despedía con un beso en la mejilla de la señora y le daba un abrazo, y le pedía a sus hijos, que ayudaran a los muchachos que estaban ahí.

Ahí estaba Archivaldo, ahí estaba Ovidio y estaban otras personas, y estaban subiendo maletas de dinero a unas camionetas que estaban bajando las escaleras de la casa de la señora, de la madre de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Yo quiero hacer la invitación a todos los periodistas Marc Tarczewski, Carlos Loret, Anabel Hernández, Reforma, The New York Times, pero igual a las personas que asisten, con todo respeto, a los Molécula, al señor Serrano, de Sin Censura, quiero hacer una invitación muy cordial, muy respetuosa al señor Licenciado Gutiérrez Priego, nos haga el favor de acompañarnos ya que él es experto en la materia, en lo que es seguridad, en lo que es la Secretaria de la Defensa Nacional, es un maestro, es el “expertis” de diferentes medios a donde acuden a preguntarle acerca de cuándo se habla de la Secretaria de la Defensa Nacional.

Es experto también en la expresión facial, porque ya sin tener ningún conocimiento de psicología, ya me tachó de persona afectada de mi “estatuta desmentalis”.

Le invitó de la manera más atenta y respetuosa señor licenciado, no porque el hecho de que sea usted el hijo ilegitimo o el hijo bastardo de un narco general, porque el señor tenía vínculos con los Beltrán Leyva, pues eso no me importa, ni debería de importarle a usted tampoco, las cosas como son, pero lo invito con todo respeto, el favor señor Andrés Manuel López Obrador, son dos: Uno es, que estos videos los revisen expertos de la Fiscalía General de la República y expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México para que vean que estos videos a los que yo me refiero, en donde sale usted, antes de las elecciones presidenciales para el 2018, sale usted con las maletas llenas de dólares.

Y que su campaña presidencial para el 2018 fue financiada por el Cártel de Sinaloa.

Dos favores señor: Le iba yo a pedir, que espero ya con los justos pues ya entenderá usted, si me permite llevar una botellita de agua nada más por el tiempo que nos vamos a tardar, el último video tarda una hora y media, entonces obviamente yo tengo que entregar estos videos a la Fiscalía General de la República y a la Universidad Nacional Autónoma de México, días antes de que se lleve a cabo la conferencia mañanera.

Y el segundo favor, señor Andrés Manuel López Obrador, es de que si en realidad los expertos en la materia de la Fiscalía General de la República y de la Universidad Nacional Autónoma de México nos indican que sí son verídicos, que no son montajes, que no son pantomimas o payasadas de su servidor, nos haga usted el favor de sentarse al frente del pódium en la presentación de una mañanera de su programa en la mañanera, en la presentación de estos videos, ya que usted se ha cansado de decirnos que quiere ver pruebas, y esas pruebas, yo las tengo señor.

Si usted me permite invitarlo y sin el afán de ensuciar la investidura presidencial, si usted me permite señor, con todo respeto, invitarlo a que me acepte esta invitación, invitarlo a que veamos juntos este video, invitarlo a que me diga en mi cara que yo no soy General de División Diplomado del Estado Mayor.

Invitarlo a que nos dé la cara a todos los mexicanos, ya que vamos a ver al verdadero Andrés Manuel López Obrador, saliendo de “La Tuna”, de casa de la madre de Joaquín “El Chapo Guzmán”, con maletas.

Quiere usted las pruebas, aquí están señor.

Espero su respuesta, obviamente Carlos Loret, Anabel Hernández, El Universal, por supuesto Reforma, The New York Times, El Globe, El País, Jorge Ramos, por favor quedan ustedes cordialmente invitados a esta reunión.

Les agradezco mucho, muchas gracias, hasta luego.

El Clan: “La red de corrupción somos nosotros” Latinus / Carlos Loret de Mola

Hoy presentaremos las grabaciones telefónicas más descaradas del sexenio.

Todo el discurso anticorrupción del presidente López Obrador, lo destruyen los amigos de sus hijos, en cinco minutos, riéndose de que ellos son la Red de Corrupción del sexenio, así lo dicen, tal cual, pero eso no es lo peor, el amigo íntimo y los primos de los hijos del presidente López Obrador, se ríen también, de que por su corrupción se puede descarrilar el Tren Maya, porque no está certificada la calidad de la piedra sobre las que se asientan las vías del tren.

¿Y por qué no está certificada la calidad de la piedra?

Porque ese es el negocio de ellos, vender la piedra, la piedra pirata y ganarse miles de millones de pesos.

El presidente López Obrador ha insistido en que ya se acabó la corrupción, saca un pañuelito blanco, hasta habla de cifras de dinero, supuestamente recuperado de la corrupción.

¡No es cierto!, la corrupción la manejan hoy sus hijos Andy y Bobby López Beltrán, y lo hacen a través de su amigo íntimo, Amílcar Olán, el que recibe los contratos y con la colaboración de sus primos Pedro y Osterlen Salazar Beltrán.

Es una corrupción que pone en riesgo la vida de los mexicanos, es una corrupción que mata.

Vea por favor, y sobre todo, escuche este reportaje especial de José Manuel Martínez y Mario Gutiérrez, en Latinus:

Latinus investiga:

“¡A huevo…!

¡La red de corrupción!

¡Es que esa madre es…

¡Es lo de nosotros! Cada tres mil metros cúbicos ¡Pa’… su “mochadita”, su “mochadida” para que den el “palomazo” que todo está bien. Ok.

Ya cuando se descarrile el tren, ya va a ser otro pe…, ja, ja, ja, ja,…”.

Es la voz de Pedro Salazar Beltrán, primo de Andy y Bobby López Beltrán, los hijos del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pedro, opera para el clan, la red de tráfico de influencias y de negocios que controla miles de millones de pesos.

La otra voz es la de Amílcar, el íntimo amigo de los hijos del presidente, que es central en El Clan y que ha vendido millones de metros cúbicos de balasto a la Secretaria de la Defensa Nacional y a los consorcios privados que construyen el tren maya.

El balasto es la piedra que va debajo de las vías y que es fundamental para dar estabilidad al paso de los vagones, por lo que si este material no tiene las características, el peso y el tamaño indicado, el tren puede descarrilar.

“El Clan: “La red de corrupción somos nosotros”.

Las pruebas de materiales garantizan la seguridad de los 1,500 kilómetros del Tren Maya, desde que inició la obra, la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario y Fonatur, comunicaron a los constructores el tipo de pruebas físicas y químicas a las que debían someter al balasto y les exigieron contratar una supervisión externa para revisar su calidad, sin embargo estas pruebas no se hicieron en miles de metros cúbicos de balasto, utilizados en el Tren Maya, de acuerdo con una serie de conversaciones en las que participan Amílcar, Pedro y su hermano Osterlen, primos de los hijos del presidente López Obrador.

En los audios explican que cada 3 mil metros cúbicos, el balasto debe someterse a pruebas de calidad en el laboratorio que se encuentra en uno de los frentes del tramo 6, construido por el Ejército.

Pero esto no ocurrió porque el Clan corrompió al laboratorio:

“Al laboratorio hay que pasarte su mochada cada 3 mil metros cúbicos”.

“Cuánto van a… (Inaudible)?”.

“No me han dicho tampoco”.

“Para que autoricen y ya a la ve...”.

“Así es, cada tres mil metros cúbicos ellos hacen un análisis del material, como está llegando”.

“Ajá…”.

“Entonces, cada tres mil metros cúbicos, ¡Pa’… su mochadita, su mochadita, pa’ que den el palomazo que todo está bien”.

“Ok…”.

“Ya cuando se descarrile el tren, ya va a ser otro pe...”.

En los audios, Pedro detalla que sobornó al encargado de hacer las pruebas en uno de los centros de acopio de materiales donde los camiones descargan el balasto que, El Clan, vende al Ejército.

A cambio de 80 mil pesos, el laboratorio dejó pasar, sin análisis, 80 mil metros cúbicos de balastro:

“Ya traté con el del laboratorio”.

“¿Qué dice?”.

“80 varos por todos los 80 mil metros cúbicos”.

“Está bien, ya de una vez hay que dárselo, no ¡O se los van a dar cada…?“.

“Le dije que se lo voy a dar en parcialidades, pero que la próxima semana…. Ya me dijo el que me va a definir si se lo llevo en efectivo, 20 mil pesos ahorita o se le transfiere”.

“Pues tú me dices para que ya… ¡Pero eso ya! Tiene que ser porque….”.

“Yo diría que mejor de contado, Tigre, yo diría que mejor de contado”.

“No, no, ¿y si nos mandan a la ve…?”.

“No, no, no, así en parcialidades está bien”.

Los audios revelan que Amílcar, pieza clave del Clan de los hijos del presidente López Obrador, quiere vender al Ejército 200 mil metros cúbicos de balasto en el tramo 6, que va de Tulum a Chetumal y que hoy sigue en obra, por supuesto como sucedió con los 80 mil metros cúbicos, esos 200 mil también pasaran las pruebas de calidad, gracias a los sobornos entregados al laboratorio que además bloqueará a otros vendedores de balasto:

“Y la otra es, le dije: “Si me lo aumentan a 200 mil, te lo subo también, así que le vas a poner el pie al que quiera llegar a vender”.

“¡A huevo!”.

“A todos les va a bloquear, ya quedamos en eso… bloqueado el que llegue”.

“Perfecto…”.

“Pues si quieres… no le des los 80, pero le podemos dar la mitad, 40 o 50”.

“40 varos y ya para la otra… Pero sabes qué, ¿si nos lo mueven, ca…?”.

“A bueno”.

“Ahora sí, de a poquito, de a poquito, tienen confianza”.

“Está bien”.

“Así es… ya pa’ darles en su ma… a todos”.

Amílcar, Osterlen y Pedro, trabajan bajo las instrucciones de Bobby López Beltrán, que junto con su hermano Andy, manejan esta red de negocios y de tráfico de influencias.

En una serie de conversaciones publicadas por Latinus, el pasado 9 de enero, se detalla que el presidente López Obrador sabe que sus hijos están involucrados en la construcción del Tren Maya, los audios también revelan que Andy y Bobby, conocen todas las operaciones y los movimientos de Amílcar:

“Me pusieron, ora sí que ya fue directamente de Presidencia, que tenía yo que surtir, sí o sí, a como diera lugar, para terminar el tramo de ellos”.

“A ver, a mi Bobby la instrucción que me dio, literal, fue: A ver, tú tienes producir 500 mil metros cúbicos, de aquí al 30 de noviembre”.

“¿Cómo le vas a hacer, ese es tu pe…, si tienes que meter más máquinas, esto y el otro…”.

“Pero él te lo va a lograr colocar integral, todo, ya con el flete y todo…”.

“Ah, no todo, de hecho ya está colocado, pero ya me dijo: “Voy a hablar contigo, cómo va a ser esa movida”.

“Bobby es el que me metió en este desma…”.

“Sí, obviamente él te lo acomoda porque lo acomoda y se va a necesitar un ve… “.

“No, si ya se sentó con todos… Él va a estar ahí supervisando, lo mandó el papá a ver eso”.

Carlos Loret de Mola: Ya cuando se descarrile el tren, ya vemos, y las risas, se burlan, se están burlando de nosotros y lo hacen porque se saben impunes, y cómo no, si son los primos, el amigo íntimo de los hijos del presidente, saben que no los van a tocar.

El sello de este presidente, en su gobierno, es de permitirles esto a los influyentes, que los suyos roben, eso sí está permitido y hasta protegido, con todo el poder del presidente

¿Por qué cree que pueden hablar con ese cinismo?, se saben impunes.

Esto de que se descarrile un tren ya pasó, eh, se les cayó la línea 12 del metro, y ¿hubo castigo a los responsables? ¡No!, se tapó todo.

Aquí está el aviso he, uno de los principales encargados de la construcción del tren maya está diciendo que en una de esas se descarrila el tren, por lo que están haciendo.

A estas alturas, ¿por qué no se ha abierto una sola carpeta de investigación en el gobierno, por todos estos escándalos de corrupción que hemos documentado?

Hemos mostrado grabaciones, hemos mostrado contratos en donde pasa, en papelito, lo que se dice en las grabaciones, documentos, confesiones, y hoy, pues sabemos que están en riesgo todos aquellos habitantes de la región, a los que el propio presidente López Obrador invita a que usen el Tren Maya.

Están en riesgo también los turistas que tanto significan para la economía de nuestro país, dónde quedó esa promesa de que no se iba a permitir el influyentismo, no se iba a permitir la corrupción, ningún abuso contra el pueblo…

Ojalá el presidente rectifique, castigue estos actos y nos los guarde en la impunidad y cuide al que dice que es su pueblo, que nadie quiere que ocurra otra tragedia, aunque de una tragedia se rían, los del Clan de los hijos del presidente.

Xóchitl Gálvez tunde a Claudia Sheinbaum previo a firma de Compromiso por la Paz con Episcopado: “Sólo va por la foto”

Las candidatas y el candidato a la Presidencia de la República firmarán el acuerdo este lunes con la Conferencia del Episcopado Mexicano.

Por César Jiménez

La candidata presidencial de la oposición, Xóchitl Gálvez, destacó los acuerdos que suscribirá con la Conferencia del Episcopado Mexicano como parte del Compromiso por la paz y aprovechó para lanzar un mensaje en contra de Claudia Sheinbaum.

Durante su CampaÑeta de este lunes, Gálvez Ruiz celebró el encuentro que las candidatas y el candidato tendrán este mismo día con integrantes de la Iglesia de México, con quienes se abordarán diversos puntos de relevancia para lograr la paz en el país.

Entre estos puntos, dijo, se encuentra la descomposición del tejido social, así como temas como justicia, seguridad, gobernanza, derechos humanos, cárceles, el apoyo a adolescentes, entre otros. Sin embargo, aprovechó estos temas para asegurar que Claudia Sheinbaum sólo se presentará con el Episcopado Mexicano “para tomarse la foto”.

“Claudia va por la foto como fue por la foto con el Papa (Francisco), realmente no estaba convencida de la encíclica del Papa; más que nada iba por la foto, ella va por la foto”, aseguró la candidata del PAN, PRI y PRD al recordar el encuentro que Claudia Sheinbaum sostuvo con el sumo pontífice en febrero pasado en El Vaticano.

En su crítica también aprovechó para lanzarse en contra del presidente López Obrador y su estrategia de seguridad, la cual, aseguró, necesita cambiar.

Por ello, recordó los puntos de su estrategia de seguridad, que engloba acciones como la inversión en policías estatales y municipales, así como la implementación de las llamadas Aldeas del saber.

“Creo que son siete temas de compromisos que hemos leído con atención y que vamos a suscribir, obvio nosotros no queremos balazos para delincuentes de manera indiscriminada, pero sí que los balazos no sean para los jóvenes.

“Estoy contenta de estar con ellos por la tarde y el tema de la participación de la delincuencia y los recursos públicos, ha quedado más que evidente. Tienen un pacto con los criminales y quieren continuar con esta pacto con los criminales”, indicó Xóchitl Gálvez.

La senadora con licencia del PAN afirmó que su gobierno pugnará por la aplicación de la ley con inteligencia, tecnología, todo ello tras afirmar que la estrategia del presidente López Obrador, de abrazos no balazos, no fue más que un eslogan de campaña.

Carta dirigida a los electores indecisos (ya pueden decidir, Morena va a perder) Carlos Alazraki

Estimados amigos indecisos:

Aunque las campañas acaban de iniciar, ya se pueden ver algunas señales de cómo va a ir la elección este 2 de junio.

Lo que está pasando en el entorno electoral son notas muy, muy claras, de lo que se viene.

Para empezar les platicaré lo que saben los de Morena y los del Frente Amplio.

Las dos partes saben que Titina, a este momento, le saca a Xóchitl no más de 7 puntos.

7 puntos que a tres meses de la elección no son absolutamente nada.

No hay que olvidar que cuando Titina fue destapada el conocimiento nacional de ella era del 72 por ciento versus el 38 por ciento de conocimiento que tenía Xóchitl.

También cabe recordar que Titina, hace 7 semanas, había arrancado con 46 por ciento de aprobación versus un 32 por ciento de Xóchitl.

Y obviamente conforme va pasando el tiempo ustedes van conociendo mejor a Xóchitl y obviamente empiezan a comparar.

Y aunque las comparaciones son odiosas, la antipatía de Titina versus la simpatía de Xóchitl y la inteligencia de una versus la inteligencia de la otra, si son un factor de decisión.

Otro síntoma del ascenso de Xóchitl versus el descenso de Titina, es la constante neurosis de los Morenos principales, nuestro Moreno principal, el narco dictador Andrés, no para en sus mañaneras de violar la ley electoral y madrear a Xóchitl a diestra y siniestra.

Titina en sus pocas presentaciones masivas le sigue echando la culpa a Calderón, y ahora por supuesto, a Xóchitl.

Titina con esa simpatía tan natural que tiene, le mienta la ma… a sus seguidores, a la Brugada y a la que se le ponga enfrente.

No hay duda que anda de pésimo humor y la única razón es porque sabe muy bien que la votación ya no le va a alcanzar.

Además, mientras Xóchitl asiste a los eventos que City Bank y la Ibero invitan, a las dos candidatas, Titina no va ya sea por desprecio al sector privado o por miedo a los estudiantes de la Ibero.

En pocas palabras, Titina baja en las encuestas, Xóchitl sube.

Titina está nerviosa y de mal humor, Xóchitl está feliz y está de buenas.

Titina va a perder, Xóchitl va a ganar.

Ahora cambiemos las elecciones:

¿Cómo anda la contienda para la Jefatura de Gobierno?

Más tranquila, Santiago Taboada, a 3 meses de la elección, ya empató a la Brugada.

Este domingo tendrán su primer debate, mismo debate que Atypical Te Ve pasará en vivo a partir de las 8 de la noche.

Veremos que pasará, pero lo que sí se ve muy claro es que Santiago será el próximo Jefe de Gobierno.

Tiene más personalidad y más cerebro que la Brugada.

Eso sí está claro, ¿verdad Clara?...

Elecciones 2024: Xóchitl Galvez propone adoptar el modelo de Coahuila para combatir la inseguridad (El Economista)

Durante el mitin, también destacó la oportunidad de esta entidad y del país para retomar proyectos en materia de energías renovables.

La candidata del PAN, PRI y PRD a la Presidencia de la República, Xóchitl Gálvez Ruiz, destacó este viernes la necesidad de adoptar el modelo utilizado por Coahuila para "regresarle la paz y la tranquilidad" a México.

En su visita a Saltillo, la aspirante presidencial reiteró a sus simpatizantes que la seguridad es el tema central de su campaña y aseguró que de ganar en las elecciones del 2 de junio, se van a regresar los recursos para atender la inseguridad, además de reforzar los programas sociales existentes.

"Le vamos a dar recursos a los gobiernos estatales para que fortalezcan a los Ministerios Públicos, para que fortalezcan las áreas de investigación y para que atiendan la violencia contra las mujeres", dijo Gálvez.

Oportunidades en Coahuila

La candidata presidencial reiteró su apoyo al gobierno de Coahuila encabezado por el priista Manuel Jiménez.

Durante el mitin, también destacó la oportunidad de esta entidad y del país para retomar proyectos en materia de energías renovables.

"Vamos a recuperar el camino con parques eólicos, con parques solares", dijo.

La ex senadora estuvo acompañada por el presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno y el ex gobernador de la entidad y aspirante al Senado de la República, Miguel Riquelme.

Un largo andar de injusticias

Muy largo es el camino para encontrar justicia y respeto a la ley en ésta Cuarta Transformación de la Nación. Tan largo e inalcanzable como el infinito. El anhelo de justicia y acatamiento a la ley surgió con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El mexicano porta consigo las ansias de justicia y sumisión por parte de los gobernantes a esa Carta Suprema. En ese prolongado caminar, calvario y lucha para encontrarla se ha mantenido siempre el deseo de que se provea justicia. Y la lucha por obtenerla se remonta a la era del neoliberalismo. Por ella han luchado abogados independientes, conservadores y liberales, mexicanos y mexicanas, empresarios y trabajadores.

Hoy como nunca el mexicano vive días de zozobra y desquiciamiento moral, incredulidad, amargura y el cinismo gubernamental domina desafortunadamente gran parte de la vida de nuestro querido y adorado México, cuyo destino mismo peligra en estos momentos de campaña electoral. Es por ello de mucha importancia el defender nuestra Ley Suprema para que no nos la roben aquellos políticos con ansias de poder.

El contenido del Pacto Federal es a la vez una profesión de fe y una reafirmación de los principios que nos han de acompañar por los siglos y siglos, dando aliento al crecimiento de la justicia que México merece.

Nuestro Pacto Federal es la historia de hombres y mujeres valientes que entregaron su sangre para obtener una nación preñada de libertad, seguridad y justicia, esos mexicanos nos enseñaron a buscarla, rechazando la arbitrariedad de la autoridad y dando esperanza al porvenir de nuestra Patria. Esa sangre que corrió trazó surcos de respeto a la ley, seguridad y justicia; sembrando fe en un porvenir de gloria para México.

Hoy son días fatídicos de buscar dar continuidad al poder para pretender destruir a nuestra Ley Suprema. Los abogados debemos de luchar para evitarlo. Es de desearse que todos los mexicanos pugnemos para lograr la vida eterna de nuestra Ley de Leyes. La antorcha incendiaria y negativa de quienes pretenden controlar el poder para crear una nueva Constitución Republicana es abyecta y va a sembrar la muerte por los campos de nuestro México.

Al tiempo.

Es cuánto.

Lic. Alberto Woolrich Ortíz, Presidente de la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México.

Xóchitl Gálvez urgió a recuperar la paz en México (Por Rolando Ramos)

La candidata presidencial de la oposición firmó el "Compromiso por la paz", confeccionado a iniciativa de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM).

La candidata del PRI, PAN y PRD a la Presidencia de la República, Xóchitl Gálvez Ruiz, se comprometió ante la cúpula de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) a trabajar para recuperar la paz.

"México necesita recuperar la paz. La paz es vivir en justicia, con libertad para alcanzar la felicidad. No es un estado utópico al que un día se llegará, sino una construcción constante, cotidiana, que involucra a las personas, las comunidades y el gobierno. Es un trabajo conjunto que urge iniciar, ese es el compromiso que hoy asumo con ustedes’’, dijo al firmar el “Compromiso por la paz", confeccionado a iniciativa de la CEM, que preside monseñor Rogelio Cabrera López.

Antes, en conferencia de prensa, prometió que en su eventual gobierno se construirá "una transición energética con justicia y desarrollo para todos los trabajadores de la empresa del Estado Pemex, pero también para sus proveedores y las comunidades que dependen de ella".

La candidata presidencial de la oposición defendió sus propuestas en la materia al asegurar que no son "ocurrencias".

"El Banco Interamericano de Desarrollo y la Organización Mundial del Trabajo calculan que se podrían generar en México más de 2 millones de empleos nuevos al año 2030 si se acelera la transición a energías limpias", comentó.

Aunque el pasado sábado anunció en Monterrey, Nuevo León, que en el primer semestre de su gobierno "la refinería Héctor Lara Sosa, de Cadereyta, Nuevo León, y la refinería Francisco I. Madero, en Ciudad Madero, Tamaulipas, cerrarán de forma definitiva", la candidata aseguró: "Que le quede claro a los trabajadores, simplemente vamos a modernizar la manera que vamos a producir la energía".

En el mundo, dijo, "hay soluciones probadas para reconvertir plantas o sustituirlas por otras fuentes de energía y garantizar los derechos de los trabajadores y la salud de la población".

Explicó que el tipo de proyecto que sustituirá la forma de operar de las refinerías de Cadereyta y Ciudad Madero "será definido de manera conjunta con los involucrados".

"En mi gobierno, junto con los estados, los municipios, los sindicatos, la academia, la industria y la sociedad civil, trazaremos la ruta que cuide la salud de las personas y sus fuentes de trabajo", prometió.

Xóchitl Gálvez reta a AMLO a hacer público el impacto ambiental de Pemex (Por Rolando Ramos)

Gálvez Ruiz, retó al presidente Andrés Manuel López Obrador a hacer pública, en su conferencia de prensa habitual, “información del dinero que ha perdido Pemex-Refinación en su gobierno" y “los datos de calidad del aire y emisiones de azufre para todas las refinerías de Pemex".

La candidata del PAN, PRI y PRD a la Presidencia de la República, Xóchitl Gálvez Ruiz, retó al presidente Andrés Manuel López Obrador a hacer pública, en su conferencia de prensa habitual, “información del dinero que ha perdido Pemex-Refinación en su gobierno" y “los datos de calidad del aire y emisiones de azufre para todas las refinerías de Pemex".

Vía la red social X, la candidata respondió así, en punto de las 15:38 de la tarde, al mensaje que el mandatario mexicano publicó una hora y 18 minutos antes por el mismo medio, en que se refirió a ella, sin nombrarla, por proponer no cerrar la refinería de Tula, pero sí las de Cadereyta y Ciudad Madero.

Mordaz, López Obrador escribió que “Cadereyta dijo que no permitiría que se cerrara la refinería de ese municipio’’, en referencia a las declaraciones de ayer mismo por la mañana del alcalde de ese municipio de Nuevo León, Cosme Leal, correligionario de la abanderada presidencial panista, quien prometió, también en X, que “no me tiembla la mano: voy a defender nuestra refinería contra todos los políticos, independientemente del partido que sean, cuando estos quieran afectar la fuente de ingresos de miles de familias jimenences".

Y aprovechó el titular del Ejecutivo federal para mofarse: “De modo que ya la libramos porque no se cerrará ninguna, dado que la de Tampico no existe".

Entrevistada tras clausurar de manera simbólica la sede de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México, Gálvez Ruiz reconoció el error en que incurrió el pasado sábado, porque “efectivamente es la refinería que está en Ciudad Madero, en la zona conurbada de Tampico, yo debí haberlo precisado; ahí tiene razón el presidente’’.

A pregunta específica, respondió a López Obrador que “ojalá defendiera la salud y la seguridad de los mexicanos con la vehemencia que defiende el uso de combustibles fósiles’’.

Desde la pandemia, detalló su reto al presidente, no hay información pública sobre “el inventario de emisiones… de las siete refinerías. Que le diga a los mexicanos cómo está envenenando Tula los pulmones de los habitantes de la Ciudad de México".

También tiene que dar “a conocer las pérdidas que ha tenido Pemex-Refinación en los cinco años de su gobierno", precisó.

