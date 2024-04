El padrón de mascotas de Benito Juárez tuvo bajos registros de mascotas luego de un año de operación, a pesar de que el empadronamiento de animales domésticos está en los lineamientos a cumplir por los ciudadanos.

Según información de la Dirección de Protección y Bienestar Animal de Benito Juárez, hasta este miércoles se tienen registrados alrededor de siete mil perros y gatos en Cancún, a pesar de que desde inicios de mayo del 2023 hasta el pasado lunes fue el plazo para registrar a las mascotas.

Cabe señalar que las expectativas desde que inició el padrón era que del más del millón de habitantes en Cancún, al menos 400 mil mascotas fueran contadas oficialmente por sus dueños.

Pero la falta de altas en el registro municipal conlleva a que no haya un monitoreo de las mascotas, que no regresen con sus dueños, y que sea mayor la fauna callejera en Cancún.

Julio Méndez Paniagua, regidor de la comisión de Salud pública, Asistencia Social, y Protección Animal del Ayuntamiento de Benito Juárez, comentó que como medida para que los ciudadanos terminen de registrar a sus mascotas, se pretenden implementar sanciones a la brevedad.

“Ciudadano que no haya registrado a su mascota y sea asegurada por la Dirección de Bienestar Animal, va a ser sancionado económicamente. Aproximadamente de mil 200, mil 500 pesos, dependiendo la UMA (Unidad de Medida y Actualización)”, comentó.

A un año de operación, Padrón de Mascotas de Cancún tuvo bajos registros / (Foto: José Aldair)

Cabe aclarar que mientras el personal del municipio no asegure a una mascota en situación de calle no habrá sanción para un ciudadano, ya que la medida no consiste en perseguir, y la multa aplicaría por cada mascota asegurada, aunque pertenezcan al mismo dueño.

“Estoy valorando proponer que cualquier ciudadano que acuda a solicitar un servicio a la Dirección de Bienestar Animal, ejemplo vacunas, sancionarlo, porque no podemos exigir una vacuna gratuita y no cumplir con el ordenamiento municipal que estamos nosotros solicitando”, agregó.

Por otra parte, el regidor mencionó que el padrón ayuda para cuando se hace el Presupuesto de Egresos, al tener un número de mascotas se sabe cuánto dinero pedir para hacer servicios.

Méndez Paniagua señaló que actualmente la medida se discute en comisiones, pero las sanciones comenzarán a aplicarse cuando la medida se publique en el Periódico Oficial de Quintana Roo.

Actualmente, los registros para el padrón municipal gratuitos y sin sanción siguen disponibles, en el sitio web del Padrón de mascotas o de forma presencial en las oficinas de la Dirección de Protección y Bienestar Animal.