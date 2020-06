Abrazaré mucho mucho a mi mujer: Mario Villanueva

Con información de Enrique Mena

Pegarle un besote a la tierra de “El Mostrenco”, levantar la frente, dar gracias a Dios y abrazar mucho a su mujer es lo primero que hará el exgobernador Mario Ernesto Villanueva Madrid al llegar a su casa, luego de 21 años de ausencia y un juicio calificado como falso en mayo de 2019 por el Congreso del Estado de Quintana Roo.

“Son muchos años lejos de ella (mi esposa, Isabel Tenorio). El pasado 28 de febrero cumplimos 50 años de casados. Y yo tengo 21 años y meses fuera de la casa. ¿Te imaginas lo duro que es eso para ella?”, compartió el exmandatario vía telefónica a los reporteros que desde las primeras horas de hoy hacen guardia en la Clínica Campestre de Chetumal, en espera de su salida.

Villanueva, quien fue aprehendido en mayo de 2001 por supuestamente haber participado en operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y delitos contra la salud, confirmó a la prensa local que ahora se prepara para cumplir prisión domiciliaria temporal.

“Es prisión domiciliaria temporal. Los términos no los conozco porque no nos han dado a conocer el acuerdo”. Agregó que volverá al rancho “El Mostrenco” de forma temporal dado que, por la pandemia de la covid 19, no se pueden hacer trámites más rápidos “para hacer algo definitivo”.

“Entonces, para que fuera rápido, se toma la decisión ‘se va de manera temporal’ y posteriormente se dará la decisión definitiva”, enfatizó.

Sobre otros recursos legales en su contra que pudieran presentarse en los próximos días para entorpecer su proceso, Villanueva Madrid consideró que es casi improbable que eso ocurra.

“Quien podría inconformarse sería el Ministerio Público Federal. Pero no puede hacerlo porque es una decisión de un juez de amparo sobre una suspensión. Que quiere decir que se ordena que esta persona, en este caso yo, se quede en su casa de manera temporal en tanto pase la pandemia. Y eso no lo puede recurrir, no puede inconformarse (el Ministerio)”, explicó.

Ando un poco “jodidón”, bromea Mario Villanueva

El Ingeniero, como se le conoce en Quintana Roo, cumplirá 72 años el próximo 2 de julio. Sus pulmones funcionan a menos del 50% de su capacidad, consume cortisona para abrir los bronquios. Además, padece de la tiroides, hipertensión arterial y sufre gonartrosis avanzada en su cuerpo. Pero considera tener una mente clara y fuerte.

“Estoy muy reconocido, muy agradecido con todas mis paisanas y paisanos, que me han estado dando su confianza, su solidaridad, que creen en mí, que me han estado apoyando, porque eso me ha animado y fortalecido. No es lo mismo estar en una situación tan difícil, en que sientes que hacia afuera puedes ser visto como una persona que pues prácticamente cometió los delitos de los que se le acusan, que está probado que no es cierto (en mi caso)”, expresó

Al recibir la llamada del consejero jurídico de la Presidencia de la República, Julio Scherer, se le enchinó la piel. Según el priísta, el mensaje del funcionario federal consistió en confirmarle que su lucha y razón jurídica prevalecieron finalmente en su caso, el que acaparó a principios de siglo XXI los titulares de la prensa nacional e internacional con el nombre “maxiproceso”.

En mayo de 2019, sin embargo, el Congreso del Estado de Quintana Roo aprobó un dictamen elaborado por una comisión especial que revisó su proceso, y en el que se señala que al chetumaleño se la le “consignó, encarceló y condenó con base en hechos falsos contenidos en declaraciones de testigos protegidos de la PGR”. Los diputados locales concluyeron que se usaron pruebas ilícitas y con ellas se creó un expediente penal producto de una venganza política.

Villanueva Madrid reconoció que volverá a casa gracias a la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador y a las gestiones de la secretaria Olga Sánchez Cordero. Su gratitud, sobre todo, es para sus defensores públicos directos Carlos Gustavo Cruz y el Doctor Robles.

De cara a un nuevo capítulo en su vida, el ingeniero admite que su carrera política es cosa del pasado y que no le interesa. Los años que le quedan, dice, son para él y su esposa.

“Sentir estar en una casa, que es lugar de uno, con la esposa, eso es lo bonito que voy a disfrutar”, adelantó.