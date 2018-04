Abril Buenfil, jugadora de altos vuelos

Ángel Villegas/SIPSE

CANCÚN, Quintana Roo.- Es catalogada como la mejor jugadora de la Liga Estatal de Futbol Americano y Flag de Cancún y el Sureste (LEFAFCASE).

Su grandeza, como refiere el nombre de batalla de su equipo (Águilas de Cancún, categoría Libre Mayor), es de ‘altos vuelos’.

“Cada temporada intento hacer lo mejor y esforzarme porque hay mayor competencia, más niñas con gran potencial, y uno intenta no quedarse atrás.

Empecé en Halcones, el equipo después se deshizo, y fue cuando formamos el de Águilas. Mi primer coach fue Javier Valerio, en Halcones, y ya en Águilas tuve a Miguel Mosqueda y ahora, Marcos Mosqueda”, confiesa Abril Buenfil Lizama a Novedades Quintana Roo.

Agrega que ‘es un gran orgullo ser considerada como la mejor jugadora de la LEFAFCASE porque sabes que acá, como decía anteriormente, hay mucha competencia’.

“Siempre debes dar un poco más, si estás fallando, saber en lo que debes mejorar. En mi caso, casi siempre intento ganar algún premio como ofensivo para motivarme más”, admite la diseñadora gráfica de profesión.

Su versatilidad (se desempeña como corredora, receptora y safety) la tiene en un lugar de privilegio con los emplumados. Fuera del emparrillado es el mismo caso, ya que además de practicar el tocho bandera, incursiona en otras disciplinas como crossfit y entrenamiento funcional.

“Fuera del país, para que se den una idea, he jugado con la Selección de México o Flag Football México, una de las más representativas, con la coach Rebeca Corchado González y Julio Ocaña. Fuimos a Alemania, dos años. Apenas, en diciembre, jugamos el Torneo Másters”, refiere la integrante de Águilas Blancas, equipo de la Liga Mexicana de Tocho Bandera, ‘aunque no viajo constantemente por los gastos que implica, solamente viajo para los partidos difíciles o cuando se me hace más fácil ir, o bien, hay ofertas de vuelos’.