Impunidad en municipio por carencias en Contraloría

CHETUMAL, Q. Ro.- Al menos cinco casos de presunto desempeño irregular en la administración municipal anterior y actual no han podido ser denunciados en la Contraloría Municipal de Othón P. Blanco por carecer de las áreas investigadora, substanciadora y dictaminadora.

Cuatro casos son de ex servidores públicos en la anterior administración que encabezaron Luis Torres Llanes y María Luisa Alcérreca; los otros dos son Víctor Sánchez Ruz, ex director de Desarrollo Urbano y Roberto Chim Interian, ex director de Obras Públicas; mientras que en la presente se trata de Dante Koh Romero, director de Desarrollo Urbano.

Manuel Aristeo Martínez Valdez, décimo regidor por el Partido Acción Nacional (PAN), reconoció la falta de gobernabilidad en el municipio que preside actualmente José Luis Murrieta Bautista, encargado del despacho de la presidencia, al no promover la reforma al Reglamento Interno de la Contraloría Municipal.

Las modificaciones son necesarias para adicionar esas tres áreas, a fin de que los posibles casos de abuso de autoridad o desvío de recursos puedan ser investigados y resueltos.

Ante esa situación, durante la siguiente reunión de Cabildo, a realizarse antes de finalizar la presente semana, los regidores buscarán obligar al encargado del despacho, mediante votación plenaria, para reformar el reglamento.

“Vamos a someter a análisis y aprobación de la reforma al Reglamento Interno de la Contraloría, iniciativa presentada por la síndico municipal y que apoyamos para que se proceda con las investigaciones”, afirmó.

Según el Informe de la Cuenta Municipal 2018 recibida por la Comisión de Hacienda del Ayuntamiento, en los casos de Luis Alfonso Torres Llanes y María Luisa Alcérreca Manzanero, se reportan presuntas irregularidades por más de 159 millones de pesos en deuda con proveedores y retenciones a más de dos mil 500 trabajadores por concepto de Issste, Fovissste y servicios financieros.

De igual manera, más de 200 mil pesos gastados en pintura de presunta mala calidad para el mejoramiento de imagen del muro de contención del bulevar de Chetumal, que estuvieron a cargo del entonces director de Desarrollo Urbano, Víctor Sánchez Ruz.

En tanto, en la Dirección de Obras Públicas que encabezó Roberto Chim Interian, se habla de 29 obras inconclusas, por las que se pagaron 49.6 millones de pesos.

En tanto, Dante Koh Romero, actual director de Desarrollo Urbano municipal, es señalado por un particular de cometer abuso de autoridad, pero que no ha podido denunciarlo ante la Contraloría Municipal por la falta de esas tres áreas mencionadas.