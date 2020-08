Abuso del alcohol manda al hospital a 270 personas

El abuso en el consumo de alcohol en Quintana Roo ha mandado al hospital a 270 personas por intoxicación o problemas en el hígado, esto hasta julio de 2020.

La Secretaría de Salud federal informó sobre los casos catalogados clínicamente como intoxicación aguda por alcohol, cirrosis hepática y enfermedad alcohólica del hígado, en la entidad, de los cuales 209 casos atendidos por el médico fueron hombres que tuvieron complicaciones de salud por el alto consumo de bebidas alcohólicas; los 61 restantes fueron mujeres.

De acuerdo con el reporte más reciente del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Sinave) del 1 de enero al 25 de julio se contabilizaron en Quintana Roo un total de 173 casos de pacientes atendidos por intoxicación, que corresponde a 136 hombres, derivado de la alta ingesta de alcohol en un corto periodo de tiempo.

Según el Consejo de Salubridad de la dependencia federal, a las personas que presentan este cuadro clínico se les suministra cafeína, naloxona, flumacenil, que no tiene ningún beneficio solamente estabiliza; porque actualmente no hay medicamento contra esto; se cuida al paciente para que el vómito no provoque un ahogamiento.

“El estado de embriaguez derivado de los efectos del etanol sobre el organismo que pueden revestir distintos grados de gravedad (inclusive la muerte)”, según la definición.

Mientras que de la enfermedad alcohólica se contaron 35 personas atendidas en clínicas del sector salud público en la entidad, con 25 hombres de ese total; es un daño al hígado por el alcoholismo.

Le sigue la cirrosis hepática, con un total de 59 casos, de los cuales son 53 hombres; esta enfermedad se deriva por cicatrices en el hígado derivado del consumo excesivo de alcohol por largos periodos de tiempo y de la hepatitis, es la etapa final, que incluso el paciente puede requerir de un trasplante de hígado.

Francisco Javier Lara Uscanga, representante del Colegio Mexicano de Medicina General A.C., comentó que en muchos casos esa conducta se debe a problemas personales que causan ansiedad a las personas, otras por la dependencia al alcohol, depresión, problemas económicos, familiares, entre otros; según las cifras oficiales, el año pasado se detectaron 360 casos de problemas en la salud por abuso del alcohol.