Acaba la espera en Morena

Antes del fin de semana, dicen los enterados, Morena y aliados, entiéndase el PV y PT, designarán a su candidata(o) a gobernador para Quintana Roo, con lo cual concluye la espera y comenzará la operación cicatriz.

Y es que la fecha, de darse a conocer este miércoles a la futura gobernadora(o) en cónclave nacional de Morena, y digo gobernadora(a) porque no se le viral enfrente, no es casual, tiene que ver con aminorar cualquier brote de inconformidad de aquellos o aquellas que no vean coronados sus deseos.

No habrá mejor sorpresa de Navidad para la persona electa, y posterior a la elección en el partido Morena y aliados tomarán unas merecidas vacaciones, con lo cual, como ya dije, posibles inconformidades no tendrán el eco esperado porque la mayoría estará en la euforia navideña.

Entonces a partir de ellos los partidos y las figuras principales comenzarán con la operación cicatriz, además que, dicho sea de paso, las bases morenas apoyarán a la persona electa sin importar las inconformidades del resto de los aspirantes, puesto que su lealtad está con Morena y sus candidatos.

En ese contexto se tiene que decir que Mara Lezama, presidenta municipal de Benito Juárez, encabeza todas las encuestas realizadas, lo cual la coloca como la principal carta de Morena y aliados rumbo al 2022.

Por lo que se refiere a los partidos de enfrente, a la oposición, una vez que se conozca el nombre de la candidata(o) comenzarán a definir a sus abanderados, y aunque declaraciones vayan y declaraciones vengan, se mira a un Partido Acción Nacional (PAN) aliado con el de la Revolución Democrática (PRD), con Mayuli Martínez Simón como su candidata.

El Revolucionario Institucional (PRI) que irá solo, tendrá que escoger a un candidato con mucho operador operativo y económico para poder mantener el registro y, por lo menos, los dos diputados que logró en la elección del 2019.

En el caso de Movimiento Ciudadano, dicen que los que saben que ya está más que amarrada la candidatura del actor Roberto Palazuelos, quien ya ha colocado de manera estratégica distintos anuncios espectaculares en el corredor de la Riviera Maya con miras al 2022.

Dicho en otras palabras, la llamada oposición solo espera a que Morena nombre a su candidata(o), para definir la figura que mandarán a competir contra el gigante guinda, partido que se prevé se levante con el triunfo en las elecciones de junio del 2022 tanto para la gubernatura como con la mayoría de los diputados en el Congreso local. Hasta la próxima.