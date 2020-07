Critican académicos diseño, construcción y operación del Tren Maya

Más de un centenar de académicos e investigadores presentaron ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) un informe de observaciones a la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) para la primera etapa del Tren Maya, con críticas al diseño, construcción y operación del proyecto.

El documento firmado por especialistas de 91 instituciones y centros de investigación, 65 nacionales y 26 extranjeros, asegura que el Sistema Ambiental Regional que será impactado por el Proyecto Tren Maya está mal definido y presenta fronteras muy estrechas. Por lo tanto, fragmenta el sistema ambiental real de la región, a la vez que minimiza los daños y los requerimientos de medidas de mitigación.

“El Sistema Ambiental Regional delimitado en la MIA resulta insuficiente e inadecuado para medir los impactos socioambientales no sólo en términos de flora y fauna sino también de las poblaciones humanas cercanas, que indudablemente serán afectadas por el tren y sus proyectos agregados. No hay un estudio de los impactos que tendrá el aumento o movimiento de población que se espera sea atraída por las nuevas actividades económicas y sin esto no puede calcularse el impacto”, refieren los investigadores.