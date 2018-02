Se complica caso de camino de acceso a la Bahía de Akumal

Sara Cauich/SIPSE

TULUM, Q. Roo.- Mientras que el Ayuntamiento de Tulum cumplió la orden de un juez para revocar un acta de Cabildo mediante la cual se ordenó aperturar el camino de acceso a la Bahía de Akumal, presunta propiedad del hotel Club Akumal Caribe y notificó el mismo día, la asociación civil “Todos juntos por Akumal” confirma que no ha sido notificada como tercera interesada en este tema por lo que también podría alegar desacato en el cumplimiento de la orden judicial, ya que no ha sido llamada para este proceso, indicó Manuel Jiménez Aguilar, directivo de la organización civil y señala que están listos para presentar las pruebas correspondientes. El área jurídica municipal, a cargo de Evelyn Escalante, no ha dado información al respecto, mientras que extraoficialmente la parte empresarial no se da por satisfecha, aunque el abogado representante legal del Club, Javier de Anda, indica que no hay asuntos relevantes que informar en torno a este juicio.

Manuel Jiménez Aguilar, de la directiva de esta organización civil, manifestó que debido a que el resolutivo del juez Quinto de Distrito es claro en señalar que la asociación debe ser igualmente notificada, a la fecha no ha ocurrido eso por lo que también pueden reclamar desacato por parte del Cabildo. Por lo pronto ya iniciaron el procedimiento ante el juzgado para notificar al juez esta situación.

Según Jiménez Aguilar, no hay interés del Ayuntamiento para resolver de fondo el tema del camino de acceso. La Cámara de Diputados federales en su momento pidió al Cabildo iniciar un juicio de lesividad, por la afectación que la ciudadanía de Akumal, tiene al perder el camino de acceso por una certificación de medidas y colindancias, y que al a fecha no se ha hecho, expuso.

Extraoficialmente, el hotel Club Akumal Caribe no se ha dado por satisfecho con la sesión de Cabildo, en la que se ordenó al Ayuntamiento de Tulum revocar la sesión que llevó a cabo el Ayuntamiento en la pasada administración de David Balam Chan, de modo que el Ayuntamiento que preside Romalda Dzul Caamal se encuentra entre la espada y la pared, por dar atención a uno y no a la tercera interesada que es la sociedad, abundó.

El representante legal del hotel Akumal Caribe, Javier de Anda, señaló que se encontraba ocupado en otros asuntos y no había nada relevante en torno a este tema.

A su vez, la dirección jurídica del Ayuntamiento de Tulum, a cargo de Evelyn Escalante, no dio respuesta a la situación que enfrenta el Ayuntamiento, ya que la notificación que se le hizo llegar al demandante Club Akumal Caribe no fue aceptada, ya que pide que sea el propio Ayuntamiento la instancia que cierre el acceso abierto a la fecha.

La Asociación Civil Todos Juntos por Akumal señala que cuenta con pruebas y argumentos legales para que la autoridad mantenga abierto el acceso. Hay escrituras de 1973 que prueban y sostienen este dicho, incluida la servidumbre de paso que queda a salvo para seguir haciendo uso de ese camino, afirma Jiménez Aguilar. Mostrarán también la tibieza con la que ha actuado este Cabildo, abundó.