Accidente en la Playa del Carmen - Tulum: Gobierno facilitará repatriación de argentinos fallecidos

El Gobierno de México informó que dará facilidades para repatriar los cuerpos de los cinco turistas argentinos que ayer murieron en un accidente automovilístico en Quintana Roo.

En conferencia de prensa desde Puebla, el presidente López Obrador lamentó la muerte de estos visitantes sudamericanos en un accidente que ocurrió sobre la vía federal que va de Tulum a Playa del Carmen (Solidaridad).

"(Fue) en el tramo de Tulum a Playa (del Carmen). Ya lo estamos atendiendo, que la gente de Argentina sepa que estamos atendiendo a quienes lamentablemente perdieron la vida. La Gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, desde ayer me habló para informarme sobre esto", agregó López Obrador, aunque sin dar más detalles.

En Quintana Roo, la Secretaria de Gobierno estatal, Cristina Torres Gómez, aseguró que los argentinos no venían en un solo grupo y decidieron ya en la entidad contratar un tour juntos para viajar desde Tulum a Playa del Carmen.

"Sí, desde ayer se siguieron protocolos (diplomáticos) correspondientes, se entrevistaron con familiares que están en diversos hoteles de Tulum, son de diferentes puntos de Argentina, no viajaban juntos, contrataron un tour entre varios que estaban en un hotel", dijo a medios locales.