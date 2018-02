Sajhid Domínguez/SIPSE

CANCÚN, Quintana Roo.- Datos de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) indican que 20% de los casos de incapacidad que atienden es por afectaciones de la vista, teniendo expedientes que tardan en resolver hasta tres años.

Quintana Roo se encuentra en la media nacional en ceguera visual con 4.2%, sin embargo, esta cifra no es del todo confiable, pues hay una disparidad entre condiciones de razas y de atención visual, informó el presidente de la Clínica de Ojos, Joaquín Lozano Guasch.

También te puede interesar: Perciben aumento de ceguera en Solidaridad

Durante el panel “Ceguera legal y sus repercusiones en Quintana Roo”, el experto en salud visual habló sobre las condiciones de incapacidad frente a las cuestiones técnicas y científicas de cuándo es una persona capaz de laborar, de ahí que expertos en salud y en el ámbito laboral hablaron de las consecuencias económicas y sociales que sufren no sólo los pacientes, sino las instituciones.

Héctor Luis Sarti Pérez, presidente de la JFCA en Quintana Roo, comentó que trabajan en la difusión de programas preventivos para que haya una autodeterminación por parte del empresario para ver qué tanto riesgo hay en su empresa, qué normas no se cumplen y esto tiene como finalidad reducir los riesgos de trabajo.

“La gran problemática se da cuando muchos trabajadores tienen algún tipo de debilidad visual pero no se atienden, el patrón no tiene forma de determinar si cuenta con una atención adecuada y si utiliza lentes con graduación adecuada para desempeñar sus labores y no se da cuenta ni midió ningún riesgo y a partir de ese momento será riesgo de trabajo”, dijo.

Explicó la diferencia entre la incapacidad de trabajo y el estado de invalidez, esto depende del grado de afectación de la persona para saber si puede o no continuar con sus labores. “Recibimos aproximadamente 500 demandas por año de todos los rubros, 30% es del ámbito médico, de 2010 a la fecha más de dos mil expedientes siguen en trámite para determinar si corresponde o no la incapacidad laboral o estado de invalidez”, dijo Sarti Pérez.

Cuando llegan los casos a la JFCA se presenta el dictamen de la institución involucrada, también uno del trabajador y cuando no son coincidentes se irá a pleito de tercero en discordia colapsando a las instituciones médicas y a las dependencias en el ámbito laboral.