¿Sin planes para el fin de semana? ¡Checa esto!

Redacción/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Llegó el momento de descansar y al mismo tiempo darte una escapada para disfrutar de algún evento para despejar tu mente, es por eso que a continuación te dejamos una lista de eventos para realizar este fin de semana.

El Planetario Ka’ Yok de Cancún será testigo de la conferencia "Equinoccio en Chichén Itzá: ¿Verdad o Mito?", con el maestro Orlando Casares del Centro INAH Yucatán. Se llevará a cabo a las 19 horas y los precios rondan en los 100 pesos.

A las 20:00 horas de este viernes el Teatro La Butaca tendrá una Noche Bohemia con Sofía Alejo, Alfonso Piedrabuena y James Maclean. La entrada está alrededor de los 100 pesos.

La Sinfónica de Cancún realizará un concierto con el director invitado Christian Gohmer en el Teatro de Cancún.

Los precios de entrada van desde los 150 a 350 pesos.

El Teatro La Butaca presentará la puesta en escena “Mientras el mundo respira” de Bertha Hiriart, se realizará a las 11:45 a.m. La entrada ronda entre los 60 pesos.

Acompañados de música, stands con productos para mascotas y pláticas de veterinarios se llevará a cabo el Café Pet Fest. La entrada al evento es gratuita.

Plaza la Isla de Cancún será testigo de la Retro Party, en donde podrás recordar viejos tiempos. La entrada es libre.

Concierto: Pink Floyd Tribute. Any colours you like.